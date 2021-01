Alvaro Rod sobre artistas durante pandemia: “Hemos sabido seguir adelante”

Alvaro Rod se ha posicionado como una de las jóvenes promesas del mundo artístico. Además de haber sido reconocido como el artista con mayor proyección del 2020 por una radio local, también ha sabido destacar con sus composiciones en diversas producciones para la televisión.

Aunque los últimos meses fueron muy difíciles para los cantantes debido a las restricciones de eventos públicos por la pandemia de coronavirus, aseguró que no ha dejado de trabajar y componer.

En conversación con La República, el cantautor comentó sobre sus inicios en la música, el éxito que ha cultivado gracias a sus temas y sus proyecciones a futuro de la mano de artistas de nivel internacional.

¿Cómo comenzó tu carrera musical?

Yo comencé hace seis o siete años, componiendo. Luego recibí la llamada para cantar con los Hermanos Yaipén. La experiencia que tuve con la cumbia fue muy interesante. Aprendí un montón en el escenario y estoy muy agradecido por esa oportunidad.

He compuesto para varias novelas de América TV y canciones mías también han sido parte de ellas, por ejemplo, de Los Vílchez, Te volveré a encontrar y ahora en Princesas.

¿Cuál fue tu motivación para entrar en este competitivo medio? Porque tenías otras actividades, incluso llegaste a jugar futbol.

Si, de hecho yo viví 4 años en España jugando futbol en las ligas menores, pero siempre estuve metido en la música, componiendo. Lo que me motivó fue mi deseo de expresarme a través de las melodías y canciones. Ahora soy compositor, coach vocal; y también he trabajado de la mano de diversos artistas en presentaciones como director de técnica vocal.

¿Fue difícil darte a conocer? ¿Te pareció complicado llegar hasta este punto de tu carrera?

He estado en el medio mucho tiempo. Soy compositor oficial de PROTV, coach vocal de muchos artistas conocidos, ahora último, de Cielo Torres. Considero que la mayor parte de mi carrera ha estado enfocada en lo que pasa detrás de la producción de una canción.

Pero este año ha sido en el cual me he vuelto más conocido con mis propias canciones. A pesar de todo lo que ha pasado, he logrado seguir trabajando, componiendo, colaborando con artistas como Farik Grippa. Compuse el coro de En peligro de extinción, participé en esa canción que ha sido un éxito.

El 2020 fue un año muy difícil para los artistas debido a la pandemia. ¿Cómo te adaptaste a la nueva situación que tuvieron que vivir los artistas?

Creo que todos los artistas nos vimos afectados, pero de alguna u otra manera tratamos de seguir. Yo estoy agradecido porque puedo decir que continué haciendo mis trabajos de composición durante estos meses, he lanzado temas y he visitado distintos programas; pero no todos tuvieron esa oportunidad.

La pandemia ha obligado a los cantantes a optar por las plataformas digitales para poder generar ingresos. ¿Qué has hecho tú para seguir desarrollando tu carrera?

Ha sido difícil para todos. Algunos han optado por los conciertos virtuales. Felizmente, yo he seguido con las clases en mi taller de técnica vocal, ahora por plataformas online, que tiene gran acogida.

A pesar de la situación seguiste trabajando y lograste bastante éxito con tus canciones. ¿Crees que ha sido un buen año para tu carrera musical a pesar del coronavirus?

Claro que sí. Incluso en estos tiempos difíciles hemos sabido seguir adelante. Para mí, colaborar con artistas como Farik Grippa, Amy Gutierrez ha sido algo muy valioso. Este año también recibí diversos premios por mis canciones en Radiomar, una estación que tiene bastante audiencia, y Ritmo Romántica. Incluso me nombraron como el artista con mayor proyección, algo que valoro mucho y que me impulsa a seguir con mi trabajo.

¿Cuál sería para ti el siguiente paso?

De hecho, seguir componiendo. Se vienen cosas muy buenas, colaboraciones con artistas top de la música en Perú. Uno de los planes que tiene mi equipo es lograr una colaboración con un artista internacional.

¿Con qué artista internacional te gustaría colaborar musicalmente?

Hay tantos artistas con los que me gustaría trabajar. La India es una artista talentosísima y que tengo el placer de conocer. Mantengo comunicación con ella y siempre me escribe para darme algún consejo.

Marc Anthony también es uno de los más grandes de la industria. Su carrera en la salsa la admiro mucho. También me identifico mucho con Nacho, que también es compositor. Camilo también porque es cantautor.

Nos hablaste de los planes que tienes para este 2021. ¿Podemos conocer más detalles sobre las colaboraciones? ¿Quizá las telenovelas para las que has compuesto?

Bueno, de hecho, sí se vienen colaboraciones con artistas nacionales. Se vienen novelas también. Me van a escuchar en novelas, pero no puedo decir nada porque me ahorcan. Las colaboraciones van a ser con artistas que la están rompiendo aquí en Perú.

Se ha puesto en marcha la reactivación de las actividades artísticas a través de conciertos y presentaciones con aforo reducido. ¿Consideras que es una buena medida para los artistas que se han visto afectados económicamente?

Me parece que ya es hora de hacerlo. Hemos esperado tantos meses y hay muchos artistas que han parado por completo. Yo creo que, mientras haya protocolos ya establecidos que se respeten, todos tienen derecho de optar por estas medidas.

Pero, como te digo, los artistas debemos poder garantizar la seguridad de todas las personas que se están movilizando para irnos a escuchar. Mientras se sigan las indicaciones, creo que es necesario ya reactivar las actividades artísticas.

