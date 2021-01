Ricardo Morán habla sobre sus experiencias: “Ya no sufro tanto por amor”

Ricardo Morán se encuentra de vacaciones en Miami tras anunciar el fin de su etapa como jurado del programa Yo soy, luego de nueve años. El productor televisivo quiso resolver las curiosidades de sus fans por medio de las historias de Instagram, donde recientemente reveló más de una infidencia.

Una de las dudas más frecuentes de los internautas es el estado sentimental de la figura de Latina, por lo que preguntaron si ya había encontrado el amor. “No, por un lado porque no lo he buscado, he estado muy ocupado con mis hijos y porque cuando encontré algún que me pareció interesante, ellos no han estado interesados en tener nada serio”, respondió.

En otro momento, uno de los admiradores de Ricardo Morán quiso saber cómo enfrenta las decepciones amorosas y él aseguró que no le cuesta mucho superar a las personas con las que no funcionó el romance. “Felizmente ya a mi edad, tengo 46 años y pronto voy a cumplir 50, ya no sufro tanto por amor. A veces me obsesiono con alguien pero si no es, me dura poco”, comentó.

Por otro lado, Ricardo Morán también desveló detalles sobre el rumbo que tomará el programa Yo soy, ahora que él se ausentó de la mesa de jurados. “Por ahora es un hasta pronto, es una licencia temporal, pero vamos a ver, nadie sabe lo que va a pasar en televisión así que nadie tiene una bola de cristal aún”, precisó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.