Mauri Stern crítica al jurado de Yo soy: “Me desconciertan mis compañeros”

El cantante Mauri Stern se ha convertido en el jurado más temido y crítico de todas las temporadas de Yo soy. La dureza de sus comentarios lo han llevado a enfrentarse con algunos participantes y colegas.

Luego de que la imitadora de Yuri pidiera a la producción de Latina que no dejara opinar al exintegrante de Magneto y este le respondiera a su fiel estilo, el mexicano volvió a levantar la polémica.

Esta vez, Mauri Stern fue contra sus compañeros Maricarmen Marín, Tony Succar y Katia Palma, quienes aplaudieron la presentación de José Guillermo, quien subió al escenario de Yo soy: grandes batallas para imitar a Luis Enrique.

“Me desconcierta un poco mis compañeros, dicen la cosa técnica, pero siento que se nos olvida que estamos en un concurso de imitación”, manifestó el cantante mexicano.

Mauri Stern señaló que no encontró la imitación de Luis Enrique, ya que solo veía a un buen cantante para karaoke.

“De repente es como que cantas bien, pero se nos olvida que al imitador de Luis Enrique no lo veo, estás buenísima onda para que armemos una fiesta karaoke”, agregó.

En el inicio de la nueva temporada de Yo soy: grandes batallas, Mauri Stern y Tony Succar protagonizaron un tenso momento cuando debatían las permanencias de ‘Danna Paola’ y ‘Yuri’.

“Yo no estoy de acuerdo con mi querido Mauri. Me caías bien, pero ahorita me dio un poco de dolor. Yo puedo apreciar el esfuerzo que han hecho estas dos grandes artistas”, dijo el ganador de dos Latin Grammy tras escuchar las duras opiniones del mexicano sobre las imitadoras.

“Tal vez fui un poco duro con las chicas, pero realmente estamos esperando lo mejor de ellas”, respondió el cantante de Magneto.

