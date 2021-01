Manzanero: hijo peruano reaparecer en TV

Armando Manzanero siempre decía que la altura (medía poco más de 1,50) no era un impedimento para llegar al corazón de sus pretendidas, bastaba su voz, sus palabras y sus manos al piano para que ellas cayeran rendidas a sus pies, reseña el diario mexicano El Universal.

Casado y fuera del matrimonio, procreó siete hijos. En 1972 se casó con Cristina Blum, a quien conoció en un programa de televisión. Sin embargo, él ya había procreado a los mellizos Rodrigo y Mainca Manzanero con la modelo peruana Teresa Ojeda, que años después le otorgaría la custodia de los menores.

Ha sido Rodrigo (51) quien, desde México, ayer dio unas declaraciones al periodista de América Noticias Bruno Vernal, en la que ha revelado cómo fue su relación con el famoso mexicano y lo que piensa de sus hermanos y de la herencia de la que ya todo México habla.

“Hace tres años nos reencontramos acá en México e hicimos borrón y cuenta nueva de nuestras vidas. No hay hijo perfecto ni padre perfecto, y que un hijo juzgue a un padre o que un padre juzgue a un hijo no es lo correcto”, declaró.

Rodrigo, quien afrontó problemas por su adicción a las drogas, reveló además que en su reencuentro su padre le dijo: “Si tú eres el diablo, yo soy el papá del diablo, así que no te preocupes. Con melancolía hablamos que no habíamos tenido mucha comunicación ni la cercanía que hubiéramos querido en un principio ”.

Manzanero Ojeda contó que un día antes de que su padre falleciera habló con su madrastra, Laura Elena, y se ofreció a donarle un riñón al compositor. “Cuando me enteré, por teléfono, de su muerte me puse a llorar, no podía creerlo. No quería vivir. Un día antes le había dicho a su esposa que si se necesitaba, yo le daría un riñón”, contó a las cámaras de América Noticias.

Acerca de la herencia, Rodrigo restó interés al tema y señaló que no sería cuantiosa como se comenta. “De la herencia, ni me pregunten. La gente quizás se imaginó que dejó un montón de lana (dinero), pero mi papá era la persona que si tenía lana, la gastaba”.

Además, lamentó que no haya podido entrar a la Iglesia del brazo de su padre, ceremonia que se canceló por la pandemia y que siempre lo recordará con el tema ‘Contigo aprendí’. “Aunque no esté conmigo físicamente, está con papá Dios, ya lo tiene a su lado, pero desde arriba me dice que siga trabajando, formando mi hogar”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.