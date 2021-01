Jonathan Rojas retorna a la salsa tras salir de Gran Orquesta Internacional

Jonathan Rojas, tras aprovechar el periodo de cuarentena para trabajar en sus propios proyectos musicales, lanzó “A través del vaso” en versión salsa, género musical al que retorna después de varios años. “Empecé a grabar, empecé a producir, empecé a hacer canciones. Casualmente ahí aproveché en realizar una canción de salsa, es un cover que yo me encargué de producir y hacerle los arreglos”, comentó para América Espectáculos.

“Se me ha dado esta oportunidad de incursionar nuevamente en la salsa, un género en el cual siempre se me ha visto familiar porque he tenido el placer de trabajar con la orquesta La nobel, de Martín Guevara, y en Los conquistadores de la salsa. Les agradezco mucho por inyectarme esa dosis de salsa”, continuó.

Jonathan Rojas se retiró de la Gran Orquesta Internacional luego de seis años y explicó las razones de su decisión. “Fue increíble para mí esa linda experiencia de haber trabajado con ellos y tomar esta decisión, para mí, ha sido bien difícil porque creo que todos tenemos derecho a volar, todos tenemos derecho a grandes desafíos, a grandes cosas. Soy uno de ellos”, aseguró.

El artista se mostró agradecido con su anterior grupo de trabajo y detalló que sus compañeros tomaron su salida con el mejor de los ánimos. “Me atreví a hacerlo, se los dije y ellos me dijeron ‘alas y buen viento para ti, bendiciones y sabes que las puertas siempre están abiertas’. Uno en la vida siempre tiene que ser agradecido y les agradezco a ellos por esta gran oportunidad de seis años que me dieron”, precisó.

Además, Jonathan Rojas hizo una mención especial para Christian Domínguez, su amigo y colega musical que espera con ansias el nacimiento de su hija al lado de Pamela Franco. “Él sabe lo mucho que lo quiero y le deseo lo mejor en esta hermosa etapa de su vida. Bendiciones para él y para toda su bella familia, él sabe que los quiero con el corazón”.

Por otro lado, el intérprete de “Me gusta todo de ti” reveló que lanzará su programa digital Préndete tv, donde estará al frente de la conducción con sus socios Otoniel Ríos y Antonella Moretti.

