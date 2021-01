Giuliana Rengifo se quiebra al recordar que no ve a su familia hace un año

Giuliana Rengifo se conmovió al hablar acerca de las dificultades que atravesó desde que inició la pandemia del coronavirus, pues además de ver frenada su carrera musical, tampoco ha podido ver a su familia desde hace casi un año.

En entrevista con América Espectáculos, la cantante de cumbia detalló que se sintió muy triste al pasar su cumpleaños lejos de los que más quiere. “Ha sido deprimente, yo creo que no he cumplido años. No veo a mi familia, ya vamos a cumplir un año (alejados) y no veo a mi familia. Yo he tratado de convivir con el virus y cuidarme pero en verdad es muy duro”, comentó entre lágrimas.

La exintegrante de Agua bella contó que su familia se encuentra en su natal Piura, mientras ella permanece en Lima sin poder visitarlos, pues teme contagiarlos con la COVID-19. “Mi familia está en Piura y tengo familia aquí, tengo una prima que tiene sus hijitas que sufren de asma, entonces no va exponerlas de esa forma. Yo tengo igual hijas pequeñas, también las cuido un motón. Es muy duro, a todos nos ha chocado”, añadió.

Giuliana Rengifo espera retomar poco a poco sus actividades en el medio artístico, por el momento viene preparándose para su próximo concierto que llamó El reencuentro. “Es un show en vivo, abierto, se va lanzar desde nuestra página El reencuentro. Cuatro compañeras muy conocidas, que la gente las ubica de la cumbia (estarán presentes). Poco a poco en mis redes sociales verán las sorpresas”, finalizó.

