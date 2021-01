Anyella Grados fue expulsada del Miss Perú, anunció Jessica Newton

Un nuevo escándalo remece el Miss Perú. Luego de los videos que se difundieron en redes sociales donde se vio a Anyella Grados, quien en 2019 perdió su corona por unas imágenes filtradas, la organización tomó una decisión por considerar que tuvo un comportamiento inapropiado.

A través de sus historias de Instagram, Jessica Newton señaló que la modelo fue expulsada del certamen de belleza tras haberle dado una nueva oportunidad luego de que, en marzo de 2019, la organización del Miss Perú tomó la radical decisión de quitarle el título a Anyella Grados y poner en su lugar a Kelin Rivera como Miss Perú Universo de aquella edición.

No obstante, la joven protagonizó un mismo incidente que, está vez, Jessica Newton no toleró y la dejó fuera del certamen.

“Un error es para aprender y no para repetir. Todas las reinas de la organización deberán mantener las mismas normas de conducta y el compromiso para competir en óptimas condiciones, de lo contrario deberán dar un paso al costado”, comentó en sus historias de Instagram.

“¿Quién grabó esta vez? No lo sé, no es ni siquiera relevante, pero no es la conducta que espero para una de mis reinas ni el ejemplo que deben dar. Con mucha pena hemos decidido retirar a la señorita Anyella Grados de nuestra organización y cancelar la oportunidad que le habíamos brindado para llevar la banda peruana a una competencia internacional. Una lástima”, agregó Jessica Newton.

