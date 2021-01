Yo soy: Mauri Stern responde a imitadora de Yuri por pedirle que no opine

La nueva edición de Yo soy: grandes batallas está sacando chispas por el ingreso de sus nuevos jurados. Tony Succar y Mauri Stern fueron presentados por todo lo alto en el reality de Latina en reemplazo de Ricardo Morán y Johanna San Miguel.

Sin embargo, la noche del martes 5 de enero sorprendió por un “enfrentamiento” entre la imitadora de Yuri y Mauri Stern.

La participante habló en un detrás de cámaras (grabación del lunes 4 de diciembre) sobre el papel de jurado que desempeña el exintegrante de Magneto y señaló que no debería opinar porque sus comentarios son muy duros.

“Me siento un poco indignada de que mi paisano (por Mauri Stern) me haya dicho eso. Tengo que tomarlo de la mejor forma y mañana hacer algo que él me está pidiendo. No esperaba que tuviera palabras tan fuertes (sobre su imitación) espero que no lo dejen hablar”, dijo ‘Yuri’.

Ante esto, Mauri Stern no se quedó callado y respondió fiel a su estilo.

“Es una cosa media marciana porque a eso vine (a opinar como jurado). Me pide que no hable, pero así no vas a ganar nunca. De la manera que uno puede ganar es cuando uno sale de la zona de confort. Para poder ganar necesitamos esa presión”, dijo el mexicano, quien recibió el respaldo de sus colegas.

Los imitadores de esta primera semana de Yo soy: grandes batallas son ‘Ricardo Montaner’, ‘Pedro Infante’, ‘Amanda Miguel’, ‘Yuri’ y ‘Ruth Karina’. Ellos se enfrentarán a los retadores, quienes les podrían quitar su lugar en el reality.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.