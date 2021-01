The Weeknd sorprende con su transformación en videoclip de “Save Your Tears”

The Weeknd se convirtió en tendencia luego del estreno del videoclip de “Save your tears”, canción que está incluida en su álbum After Hours y con el que volvió a ser un éxito en el 2020.

Horas antes del lanzamiento, Abel Makkonen, nombre verdadero del cantante, colocó unas fotografías en las redes sociales de lo que aparecería en el video musical.

Se trató de una increíble transformación de la apariencia de la estrella pop, esta simula un exceso de cirugías y botox. El look estuvo acompañado de su clásico atuendo rojo.

En un momento se le vio bailar sobre un escenario frente a personas que ocultan su rostro con una máscara. El videoclip acabó con una escena dramática.

De esta manera, The Weeknd cerró la historia de su álbum After Hours, el cual dio un misterioso mensaje en relación a una vida de lujos, fiestas y exceso de alcohol y drogas.

Cabe recordar que durante la gala de los premios American Music Awards, The Weeknd causó polémica al aparecer con el rostro vendado, manchas de heridas y moretones. Todo apunta que ya preparaba la transformación de su apariencia en “Save your tears”.

Sin embargo, el intérprete de “Blinding Lights” no estará presente en los Premios Grammy debido a que no fue nominado en ninguna categoría. Pese a ello, ha recibido el respaldo de sus fans que consideran que After Hours es uno de los mejores discos del 2020.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.