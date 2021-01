‘Il Volo’ tras ganar Yo soy: “El trabajo que hicimos nos llevó al éxito”

Luis Arellano, Miguel Laporte y Ricardo Infante son los tres jóvenes cantantes que recientemente cumplieron su sueño de convertirse en los mejores imitadores de Yo soy. Durante las semanas que duró la temporada 28, los vimos convertirse en los integrantes del trío italiano Il Volo y conquistar a los televidentes con canciones de pop lírico.

Años atrás ya habían pisado el escenario de Latina con una imitación del cuarteto Il volo, mas no tuvieron suerte. Gracias a las sugerencias de sus seguidores de redes sociales pudieron dar con el grupo que los inspiró a llegar a la final y, posteriormente, levantar el trofeo de la competencia.

Los imitadores de Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble conversaron con La República y hablaron sobre su experiencia en el sintonizado programa al lado de talentosos concursantes, sus planes para el 2021 y también sobre las críticas que ha generado la inclusión del jurado vip en la gala final.

Ustedes venían imitando a Il Divo en temporadas anteriores de Yo soy. ¿Cómo fue la transición para cambiar de personajes y representar a Il Volo?

Luis Arellano: Nosotros hicimos Il Divo en el 2016 y para Grandes batallas, que fue el año pasado, nos invitaron para ir con IL Divo también. A la gente le gustó mucho y hubo unos comentarios que nos decían: “¿por qué no imitan a Il Volo?”. Leí esto y les comenté a Miguel y Ricardo, pero ellos me dijeron que no. Entonces yo empecé a escribirles, a mandarles los videos, las referencias, promesas que iba a bajar de peso… Empezaron a pensarla más, a tomarle forma a la propuesta y cuando empezamos a ensayar nos dimos cuenta de que sí podíamos hacer la imitación. Ahí nos arriesgamos a ir al casting y todo lo que vino fue algo loco, ensayo tras ensayo. Con la pandemia ha sido complicado por las restricciones, ha sido un proceso bien complicado pero muy bonito.

¿Cómo fue la preparación? ¿Qué aspecto fue el más difícil de la imitación?

Miguel Laporte: Es parecido en el tema del concepto pop lírico pero en el escenario son muy distintos. II volo hace más show, bromas, entonces tienes que trabajar mucho más la interpretación. Il divo son personas ya más adultas que se plantaban (en el escenario) y bueno hacían dos cositas, pero era súper sencillo.

Con Il Volo sí hemos tenido que mirar referencias, muchísimas referencias para poder dar un show y que no todas las canciones fuesen los tres parados cantando… Nos ha costado un poquito el tema interpretativo, más que el vocal.

Miguel, quien imita a Ignazio Boschetto, entonces reflexionó sobre el cambio y el progreso que han experimentado a lo largo de la competencia.

Cuando pusieron el resumen de cuando fuimos al casting, vimos la gran diferencia y cómo habíamos crecido en el programa. Habíamos llevado un grupo que, sabíamos el concepto, pero no sabíamos del potencial. En el programa nos dimos cuenta que cada canción es un show de Il Volo.

Al igual que Il Volo, que tiene una tendencia bastante romántica. ¿Ustedes consideran que también tienen ese gusto por los temas románticos?

Ricardo Infante: En realidad sí, todos nos consideramos románticos. Nuestro club de fans nos considera los más románticos del Perú. Casa uno tiene un estilo marcado, pero en general somos románticos. Nos gustan mucho las baladas y las disfrutamos mucho.

¿Cómo fue para ustedes competir y cantar al lado de imitadores tan talentosos, como Marilyn Manson y Celia Cruz, que además fueron los favoritos del público?

Luis Arellano: Cada batalla que teníamos lo dábamos todo, porque cada imitador era muy bueno. Ritchie Valens, Gloria Estefan, Mijares, y así han habido varios que lo hacían excelente. Cualquiera ha podido llegar a la final y para nosotros, estar en la última etapa y enfrentarnos con Cecilia Bracamonte, que es igualita en voz y representación, Marylin Manson que era todo un show, el cambio de Joseph de pasar de hombre a mujer y hacer la voz de Celia Cruz; fue impresionante.

Fuimos sin ver mucho a los competidores, dijimos: “vamos a concentrarnos en lo nuestro”. Nosotros estábamos en un rinconcito ensayando y después terminábamos de cantar y seguíamos ensayando para la segunda canción. Eso nos sirvió mucho, no ver tanto contra quien competíamos, sino concentrarnos en nosotros mismos para dar lo mejor en cada una de las galas y en todo el programa en sí.

Como lo han mencionado, la temporada 28 ha sido una de las más difíciles. Cuando se enteraron que había llegado a la gran final, ¿pasó por su cabeza que podrían llevarse la copa?

Miguel Laporte: Sí, obviamente. Cuando estás en la fase final es más creíble. Al comienzo del programa piensas que es una lotería y estás pensando en la siguiente gala. En la final vas a darlo todo. No nos lo terminamos de creer hasta el día de la final, que fuimos a ganar. Dijimos: “Un grupo de ópera pop por qué no puede ganar”. Esa es la diferencia que ha habido, con Il Volo nos la creímos muchísimo y dijimos “hay que morir en la última batalla”. Eso hizo que pudiéramos levantar la copa. Si tú no te lo crees, no le puedes pedir a los demás que te crean.

A lo largo de la competencia ustedes han tenido varias presentaciones que fueron aplaudidas por el jurado. ¿Cuál fue su presentación favorita?

Ricardo Infante: Me quedo con la última, con “Nessum dorma”. Fue una canción muy intensa vocalmente, ya que durante todo el transcurso fueron días duros. Sentíamos que el cansancio nos ganaba, pero fue el último suspiro y pusimos todo en esa canción. Logramos que el público y el jurado se emocionaran.

Miguel Laporte: Para mí igual. Desde un principio dijimos que si llegábamos a la final tenía que ser “Nessum dorma”, aunque fuese lenta… Es una canción mágica, con mucho poder y que yo al menos, siempre he visto cómo la han cantado y han ganado. Creo que la primera vez que la cantamos no tuvo mucho enganche como lo que hicimos en la final, que logramos enganchar a la gente que no conocía la canción y se quedó emocionada. Esa es la magia de “Nessun dorma”.

Luis Arellano: Yo me quedo con “Recuérdame”. En las primeras galas cantamos “La nave del olvido”, pero no nos salió tan potente, porque no nos permitía explotar la canción. Ese tema nos mandó a sentencia, la única vez. No habíamos repasado “Recuérdame” y la empezamos a ensayar ese mismo día y, cuando la cantamos, pusimos mucho sentimiento. Miguel se lució, fue súper fuerte no tener una canción preparada, hacerlo unas horas antes y cantarla. Hay mucha gente que ha hecho videos de esa canción con los originales, es muy parecido lo que hicimos.

Me gustaría hablar del momento más tenso de la competencia, cuando Cristian Rivero los nombró como ganadores. ¿Qué sintieron en ese momento?

Miguel Laporte: Los tres nos fuimos al suelo y yo creo que fue toda esa carga que tuvimos durante todo el programa, esa mochila, la presión. Es como que se soltó, eran muchas sensaciones que empezaron a pasar por la cabeza. Algunos habían perdido el trabajo, otros estábamos sacrificando el tiempo, yo tengo dos bebés de tres meses y esos primeros meses los he pasado en el programa. Todas esas razones se nos vinieron encima y fue algo súper bonito. No hay palabras para describirlo, hay que vivirlo.

Luis Arellano: Cada uno tiene tantas responsabilidades detrás. Yo tengo dos hijos, por el tema de la pandemia no teníamos shows. Estar en el canal te obliga a cuidar de tu única herramienta de trabajo que es la voz. En todo el programa no hemos hecho ningún show, ni algo que nos pueda cansar más la voz para llegar a una gala. Yo sí dejé todo para dedicarme íntegramente a que eso salga bien. Ganar la final es como que todo el sacrificio que hice, el no poder estar con mis hijos, trabajar, tener mil y un problemas detrás; tuvo su recompensa. Todo sueño tiene que ser trabajado. El trabajo que hicimos fue lo que nos llevó al éxito… Desde el 2016 estábamos soñando con ese momento y que en el 2020, un año tan complicado, se pueda lograr, es algo increíble.

Ricardo Infante: Yo valoro mucho el esfuerzo de cada uno, porque han sido días sacrificados… Eran momentos de mucho esfuerzo... Siempre hay que tener los pies sobre la tierra, saber que siempre puede pasar algo que podría acabar con todo. Pero siempre he mantenido la calma, ya que la emoción puede jugarnos en contra… Fue un premio al esfuerzo, de todos nuestros compañeros de temporada. Este premio es de todos, todos somos ganadores.

Se ha hablado mucho, especialmente a través de las redes sociales, sobre el cambio de formato en la votación y la inclusión del jurado vip en la final de Yo soy. ¿Ustedes qué opinan de las críticas que se han generado por las elecciones que se hicieron?

Luis Arellano: Yo creo que ningún participante tiene la culpa. Nosotros solo vamos a cantar y la elección del jurado es netamente de ellos, nosotros no tenemos nada que ver. Eran 13 jurados vip que elegían quienes pasaron la ronda. Yo pensé que ya no pasábamos, para mí la final era Celia Cruz, Marylin (Manson) y nosotros… Tenemos gran respeto por el trabajo de Mike (imitador de Marilyn Manson), es súper chamba y se ha esforzado mucho para que el metal sea más escuchado. Es un tema que nosotros no podemos criticar. A las finales es el programa el que indica cómo se va a elegir al ganador y ahí nosotros no tenemos nada que opinar. Hay un notario encima, para que se haga más transparente el tema. Solamente ellos saben por qué votaron así y no tenemos la culpa de haber ganado el premio.

Miguel Laporte: Ha pasado en otras temporadas que muchos no están de acuerdo con el ganador y dicen que ha habido errores en el conteo. La gente nunca va a estar contenta porque todos quieren que ganen sus favoritos y lo que no entienden es que nosotros no influimos, ni en el voto de la gente y mucho menos en el jurado vip, porque ellos son profesionales. Hay un notario y no tenemos culpa que en esta temporada haya habido un jurado vip. Nos ha podido beneficiar, no lo sabemos, pero la gente siempre va a hablar… Nosotros intentamos estar al margen y aceptar.

Ahora que ya tienen el trofeo, ¿cuáles son sus planes para el 2021?

Miguel Laporte: El día 6 de enero tenemos un show online donde vamos a festejar y compartir con todo el público. Es el momento para pasarlo bien y para estar con la gente, hablar con ellos y poder disfrutar de lo que hemos hecho en el programa con todas las fans que nos han acompañado. Se merecen un concierto y que les mostremos la copa. Queríamos esperar un poco que pasara la locura de la final y estar ya más tranquilos. El 2021 se viene algo muy bonito, si es que el covid nos deja. Se viene Il Volo para rato y si Dios quiere nos verán nuevamente en televisión… Queremos disfrutar del público en concierto, ver al público cara a cara y poder abrazarlos. Eso es lo único que queremos, poder pasearnos por el Perú, que nos conozcan y que nos vean en vivo.

¿Vamos a ver a Il Volo retando a algún consagrado en Yo soy, grandes batallas? ¿Hay algo concreto?

Luis Arellano: Supuestamente, el campeón de la temporada tenía que estar en la silla, pero Miguel tuvo que viajar a España para ver a su familia, lo que es súper comprensible. A su retorno vamos a esperar a que cumpla su tiempo de cuarentena para ir de frente a Yo soy, grandes batallas. Están súper fuertes los comentarios de Mauri y Tony Succar es un maestro. Para nosotros va a ser lindo volver con este nuevo jurado y dejarlo todo para gustarles a ellos. Que ellos vean a Il volo y que nos pongan en la silla que nos pertenece.

