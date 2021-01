Daniela Darcourt celebra éxito de su colaboración con Zen en YouTube

La popular salsera Daniela Darcourt se mostró muy emocionada por el éxito que viene teniendo la canción “Fuego eterno”, tema que realizó en colaboración con Zen.

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió que el single alcanzó las 700.000 reproducciones en la plataforma de YouTube, y está a poco de alcanzar el millón.

Tras ser elegida como una de las cantantes peruana más activas en las redes sociales, Daniela Darcourt ahora goza de la gran acogida de esta canción.

Además, la intérprete de “Señor mentira” ha sido seleccionada como la salsera peruana más escuchada en Spotify.

Daniela Darcourt y Jhovan Tomasevich hicieron dúo

En el mes de diciembre, Daniela Darcourt asumió un nuevo reto en la música al realizar un dueto con la banda de rock Zen, liderada por Jhovan Tomasevich.

El 17 de dicho mes, el videoclip de “Fuego eterno” fue estrenado en YouTube y en un solo día alcanzó las 16.000 visualizaciones.

En una reciente entrevista con La República, el líder del grupo de rock habló sobre esta colaboración.

“A Daniela la conocí hace un par de años, siempre me llamó la atención su forma de cantar y presencia escénica. Empecé a seguirla en redes sociales y me di cuenta de que ella cantaba otros géneros. Un día me la cruzo en el backstage de un festival, y le digo ‘tú tienes que cantar en el próximo disco de la banda’ y ella me dijo ‘encantada, quiero hacerlo’”, contó.

