Yo soy: Tony Succar y Mauri Stern protagonizan tenso momento en calificación

Tony Succar y Mauri Stern generaron tensión durante la gala de Yo soy este lunes 4 de enero, al elegir a su artista favorita.

Los nuevos jurados del programa discreparon en sus opiniones cuando tenían que elegir entre ‘Danna Paola’ y ‘Yuri’ para pasar a la siguiente ronda.

Todo inició luego de la presentación de las imitadoras. Durante el corte comercial, los miembros del jurado debatían sobre qué artista debería estar en la siguiente etapa.

Tras la publicidad televisiva, Tonny Succar lanzó un comentario dirigiéndose a su colega.

“Yo no estoy de acuerdo con mi querido Mauri. Me caías bien, pero ahorita me dio un poco de dolor. Yo puedo apreciar el esfuerzo que han hecho estas dos grandes artistas”, dijo respecto a una opinión que el mexicano realizó previamente.

“Tal vez fui un poco duro con las chicas, pero realmente estamos esperando lo mejor de ellas”, respondió el cantante de Magneto, tratando de interrumpir al peruano.

Luego de la discusión por las opiniones lanzadas sobre la interpretación de las imitadoras, Cristian Rivero se dispuso a sentenciar la calificación.

“Al final hay una votación, y eso es lo que decide el jurado en pleno”, acotó el presentador.

Tony Succar eligió a ‘Yuri’, mientras que Mauri prefirió reservar su voto. No obstante, ante la negación de Rivero, el extranjero optó por seleccionar a la misma cantante.

Finalmente, ‘Danna Paola’ no obtuvo voto alguno y perdió la batalla contra su compañera.

Antes de concluir el tenso episodio, Maricarmen Marín dijo unas valiosas palabras sobre la postura que debe tener un jurado frente al imitador.

“Es importante lo que hemos mencionado durante todos estos años en Yo soy. Los participantes tienen que irse con una idea de lo que tendrían que hacer. Esta es nuestra misión en el jurado, más allá de que si nos guste o no (un artista). Igual estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeros, pero no nos olvidemos del participante, para que ellos puedan llevarse algo que puedan trabajar”, sostuvo.

