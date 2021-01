We The Lion: “Vemos con mucha ilusión el futuro de la música”

We The Lion, banda que triunfó con ‘Found Love’, comparte detalles de su nuevo disco terminado en un año crítico para el sector. “Este 2020 no solo nos ha hecho vivir una crisis sanitaria, sino también política, económica, social y sobre todo mental”, dice Luis Buckley. Por otro lado, señalan que el crecimiento de la banda se debe a que buscan hacer “buenas canciones”.

‘Found Love’ fue la canción que los catapultó. ¿Cómo fue la composición de ese tema?

Alonso Briceño: La composición del disco Violet tomó casi tres años, hicimos treinta y ocho maquetas, sin embargo, recuerdo que componer ‘Found Love’ fue bastante rápido. Recuerdo en algún momento sentir que era muy cursi, y decirle al resto que no estaba seguro de lanzarla. Felizmente me convencieron de lo contrario y funcionó. Cuando la escuché por primera vez en la radio, lloré.

El 2020 ha sido difícil para toda la industria musical.

Alonso Briceño: Ha servido para replantear muchas cosas, formar nuevas alianzas y componer, sobre todo, lo último. Vemos con mucha ilusión el futuro, y a pesar de que sabemos que nuestra industria será de las últimas en reactivarse, We The Lion estará sacando mucha música en el 2021.

¿De qué manera ha evolucionado su contacto con sus fans a través de las redes sociales?

Paul Schabauer: Lo más bonito que tiene toda esta experiencia es poder ver cómo reacciona tu público, verlos cantar y saltar al ritmo de tu música, y la pandemia ha hecho que todo eso pare. Pero sí, definitivamente, las redes nos han permitido hacer algunas cosas para aguantar la situación y no perder el contacto, como shows virtuales o lives para poder conversar e interactuar, y creo que de cierta manera han abierto una nueva forma de acercamiento con los fans, que tal vez antes nosotros no le habíamos puesto suficiente atención.

‘The Light’ parece escrita para el cierre del año.

Paul Schabauer: La verdad ya la teníamos escrita desde antes y no era parte de nuestro plan de singles de este año, pero dada la coyuntura en la que nos encontramos nos pareció que la canción transmitía un mensaje positivo e inspirador. Con todo lo que hemos estado viviendo este año, creo que todos nos hemos sentido atrapados o perdidos en algún momento.

En el videoclip de ‘The Light’ se les ve bastante unidos. ¿Cómo describirían la relación entre ustedes?

Luis Buckley: Creo que nuestra relación fue bien representada en el video y nos da mucho gusto que se haya percibido también de esa forma. Antes que músicos somos amigos, y es lo que nos ha mantenido juntos más de 30 años. De hecho, esta relación ya de familia es pieza clave en la banda.