Rodrigo González reveló que estudió cocina antes de ser comunicador

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, confesó durante una de las ediciones pasadas de Amor y fuego emitido por Willax este lunes 4 de enero.

El conductor de televisión reveló frente a cámaras que llevó dos ciclos en la carrera de cocina antes de concluir sus estudios de Comunicaciones.

Según relató el presentador, se metió a Le Cordon Bleu para explorar el mundo culinario.

“Yo entraba ahí a las 7 de la mañana, estaba nublado y me ponían ese pescado para que yo lo filetee y me negaba. Además, me obligaban a comprar el maletín de cuchillos y luego me di cuenta de que eso no era lo mío”, contó González a Gigi Mitre.

De igual manera, mencionó que hizo amigos durante su experiencia. Mientras tomaba sus clases, reafirmó que la televisión era lo suyo.

“Obvio que hice buenos amigos como Javier Ampuero, él terminó y yo me fui en el segundo ciclo. Ellos se pasaban las recetas y ahí se notaba la vocación. En cambio a mí me dicen para grabar a las 4 de la mañana y vengo feliz. Esta es mi hábitat, o sea se prende las cámaras y estoy listo”, añadió.

Rodrigo González y Gigi Mitre retornarán a la conducción de Amor y fuego este martes 5 de enero en su horario habitual.

