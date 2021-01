Guillermo Campos: piden apoyo económico para el actor de Risas y salsa

Guillermo Campos, conocido por su participación en el recordado programa humorístico Risas y salsa, se encuentra delicado de salud debido a la diabetes y asma que padece desde hace años, además de los problemas económicos que le impiden llevar un tratamiento adecuado para sus enfermedades.

A través de las redes sociales, una página del distrito de Comas viralizó una fotografía del famoso actor sentado en una silla de ruedas y mostrando sus discos de boleros que vende en las calles del municipio, siendo parte de la población más vulnerable ante los contagios de coronavirus.

“Ayudemos a nuestro amigo Guillermo Campos de Risas y Salsa, un gran comediante. Vende sus discos de boleros todos los días de 3.00 a 6.00 p. m en la esquina de la cuadra 14 de la avenida El Retablo, en Comas”, se lee en la publicación de Facebook.

El post causó conmoción entre los usuarios de la redes sociales, quienes inmediatamente recordaron las divertidas escenas que protagonizó el apodado ‘Feo Campos’ en el programa humorístico de Panamericana televisión.

Recordemos que en mayo de 2020, Guillermo Campos pidió ayuda a sus fans para comprar comida y medicinas, pues la pensión de gracia que recibe por parte del Estado no alcanza para solventar todos sus gastos. “Ahorita estamos sobreviviendo con su pensión de gracia, pero no me alcanza porque gastamos en medicinas. Les pido que nos traigan víveres y que le compren su medicina. Él necesita tomar Glemaz y Trayenta que es para su diabetes”, comentó en ese momento la esposa del actor.

