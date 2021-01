Fallece Alexi Laiho, exvocalista de la banda Children of Bodom

Alexi Laiho, exlíder y vocalista del grupo Children of Bodom, falleció por problemas de salud en la casa de su familia en Helsinki, Finlandia.

Así lo informó el manager Jouni Markkanen, quien a través de un comunicado precisó que el talentoso guitarrista de heavy metal había “sufrido problemas de salud durante sus últimos años” antes de perder la vida “la semana pasada”, presumiblemente el domingo.

′′Estamos aplastados por el repentino fallecimiento de nuestro querido amigo y miembro de la banda. Las palabras no pueden describir este shock y la profunda tristeza que sentimos “, expresaron sus excompañeros Daniel Freyberg, Mitja Toivonen y Waltteri V äyrynen, quienes formaron el supergrupo Bodom After Midnight tras la disolución de Children of Bodom en 2019.

Durante sus últimos años de vida, Laiho había estado bastante cercano a su familia y se había dedicado a algunas colaboraciones desde su hogar en Finlandia para intentar repartir el tiempo con sus giras.

“Todos estamos absolutamente sorprendidos y devastados. Pedimos privacidad y comprensión en estos tiempos difíciles. El funeral de mi hermano pequeño tendrá lugar en privado”, informó su hermana.

Kelli Wright-Laiho, esposa de Alexi Laiho , dijo por su parte que el reconocido guitarrista “fue el marido y padre más amoroso y magnífico. Nuestros corazones están eternamente rotos”.

Alexi Laiho y el baterista Jaska Raatikainen fundaron Children of Bodom en 1993, y el grupo fue uno de los estandartes del género heavy metal en Finlandia hasta su último concierto de despedida en diciembre de 2019.

Además de Children of Bodom, Laiho fue conocido por su trabajo en grupos como Warmen, Sinergy, Kyl ähullut y The Local Band. Premiado con un Metal Hammer Golden Gods y varios otros premios internacionales, el guitarrista también fue la estrella principal en el Festival Helsinki en 2015.

