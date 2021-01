Armonía 10: anuncian primer concierto presencial en Lima

La agrupación de cumbia Armonía 10 ofrecerá su primer concierto presencial en un conocido local de Lima, que contará con las medidas de bioseguridad para evitar contagios de coronavirus.

El restaurant campestre El Remanso, en Comas, hizo oficial la presentación de los músicos con un evento en el que asegura que el ambiente solo contará con un 40% de aforo.

“Cumpliendo todos los protocolos de seguridad autorizados por el gobierno, este domingo 10 de enero presentamos el primer concierto presencial del año 2021 con la primerísima Armonía 10 de Piura, respetando el distanciamiento social de 1,5 metros entre cada familia y con aforo reducido”, señala la empresa.

Las entradas tendrán un límite de hasta 1.500 o 2.000 personas, se aceptará máximo 6 personas por familia en cada mesa y no habrá venta de alcohol.

La República se contactó con un representante de Armonía 10, quien confirmó que los músicos darán el show presencial. “De acuerdo al ministerio, tenemos el permiso”, declaró.

Cabe destacar que hace unas semanas, la agrupación de cumbia descartó hacer eventos presenciales. ”Como no hay vacuna, Walter Lozada (director de Armonía 10) no quiere arriesgar a su personal. Si hubiera una vacuna, ahí podría ser, pero por ahora, es imposible. Hasta que esté la vacuna, no podemos hablar de presentaciones presenciales”, declaró el animador Luis ‘El Gato’ Bazán para este mismo medio.

Sin embargo, en los últimos días enviaron otro mensaje. “¡Armoniosos! ¿Cuántos quieren un concierto presencial bajo todos los protocolos de bioseguridad? El lunes les tenemos una sorpresa, ¡prepárense!”, se lee en una publicación de la cuenta oficial de Armonía 10.

