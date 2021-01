Ninel Conde habla sobre la posibilidad de tener otro hijo

Ninel Conde recibió el 2021 en las playas de Cancún, desde donde se animó a interactuar con sus seguidores y despejar algunas dudas sobre su futuro.

La actriz y cantante, a través de su Instagram, respondió algunas preguntas de sus fans, quienes se interesaron en saber si está entre sus planes convertirse nuevamente en madre.

En una rueda de preguntas y respuestas, uno de los usuarios le preguntó si desea tener más hijos luego de contraer matrimonio con el empresario Larry Ramos.

Ante la consulta de su seguidor, Conde decidió responder de manera particular y en inglés: “You know it! (¡Tú lo sabes!)”.

Con esta respuesta, la mexicana no descarta la posibilidad de tener otro hijo. Asimismo, por dicho comentario, sus seguidores le consultaron si estaría embarazada.

“Todavía no”, respondió la popular “Bombón asesino”.

Por otro lado, Ninel Conde reveló que extraña al hijo que tuvo con su expareja Giovanni Medina, pues ambos se encuentran en una batalla legal por la tenencia de su pequeño y desde el mes de abril de 2020 se encuentra alejada de él.

“¿Extrañas a tu bebé? Se te ve en tu rostro”, le consultó un usuario.

“Cada respiro de mi vida, pero sé que pronto Dios acomodará todo en su lugar. En su tiempo, eso es la fe”, respondió la artista en sus historias de Instagram.

