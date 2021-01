Melissa Paredes felicita a Rodrigo Cuba tras integrarse a la César Vallejo

Melissa Paredes dedicó un amoroso mensaje a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien informó en sus redes sociales que es el nuevo jugador oficial de la Universidad César Vallejo Club.

Ante esta noticia, la actriz no tardó en felicitar a su esposo y desearle muchos éxitos.

“Muy felices por ti, mi amor. A darle con todo en esta gran equipo”, expresó la modelo y actriz peruana a través de un historial en Instagram.

Luego de pertenecer al Atlético Zacatepec de México, el futbolista nacional continuará con su carrera en la Liga 1 y ahora defenderá los colores de la César Vallejo.

Mensaje de Melissa Paredes Foto: captura de Instagram

Por otro lado, los esposo pasaron la Navidad fuera del país y compartieron unas tiernas postales en sus redes sociales.

“Les deseo una diferente pero siempre feliz navidad. Que no les falte el pan en su mesa, recuerden que no importan los regalos. Lo más importante es estar unidos, tal vez no físicamente pero si unidos con el corazón. Y recuerden ser agradecidos siempre, no fijarnos en lo que nos falta. Si no, fijarnos y agradecer por cada día de nuestras vidas, por las cosas más simples y lindas. Feliz navidad”, escribió Melissa Paredes en una publicación en su cuenta de Instagram, la cal acompañó con una foto donde aparece al lado de su hija.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.