Maribel Guardia cuenta cómo fue su experiencia con la COVID-19

Maribel Guardia fue una de las figuras del mundo artístico que contrajo el coronavirus y que decidió mantener su diagnóstico en reserva.

Debido a la edad de la actriz, quien está dentro de la población vulnerable, la enfermedad se complicó. Por ello, mediante sus redes sociales, la actriz se mostró agradecida por haber sobrevivido a la dura enfermedad.

Según mencionó la también conductora de TV, cuando su resultado dio positivo a la COVID-19, decidió ir inmediatamente a casa y guardar la cuarentena de forma exigente porque no quería contagiar a su esposo, sin embargo él también contrajo la enfermedad.

“Hace poco tiempo me dio covid-19 y estuve muy mal. Escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable. Primero me contagié yo y aunque me aislé, contagié a mi esposo quien estuvo muy mal”, dijo al inicio en un video de Instagram.

Asimismo, Maribel Guardia contó que a su esposo se le agravó la enfermedad hasta el punto de rechazar la comida.

“Mi esposo sufrió contracciones del diafragma, no podía comer, todo lo vomitaba. Estaba deshidratado, encontramos una doctora que le puso anticoagulantes, cortisona, suero, le salvó la vida”, detalló.

“¡Es un demonio! (el coronavirus) Les pido de favor que se cuiden, que cuiden a las personas que aman, que cuiden a los mayores y a las personas que los rodean. Este virus cuando lo tienes en la puerta de tu casa es un demonio y no sabes lo que puede suceder”, finalizó.

