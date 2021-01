Juan Gil Navarro, protagonista de Floricienta, revela que tiene COVID-19

El actor Juan Gil Navarro, recordado ‘Freezer’ en la telenovela Floricienta (2004), sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar a través de un video que había contraído el coronavirus (COVID-19).

“Yo no suelo hacer públicas estas cosas, pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción. El 22 de diciembre pasado me detectaron COVID-19”, dije.

En el clip, publicado en Instagram el 3 de enero, Navarro también advirtió sobre las informaciones erróneas que circulan sobre la enfermedad.

“No es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses”, indicó.

“Es un virus muy fuerte. Yo tuve la suerte de que los primeros seis días fueran nada más que una fiebre intensa, pero he tenido picos de 38,5, que fueron serios y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas”, reconoció.

También informó que entre las secuelas que le dejó la COVID-19 se encuentra la pérdida del gusto y el olfato, por lo que aprovecha para recomendar a sus seguidores a tomar las medidas necesarias para proteger su salud ante la llegada de una segunda ola del coronavirus.

“Lo que quería pedir por favor es que se cuiden, que se cuiden mucho. Cuidarse no significa dejar de existir, significa hacer lo que uno tiene que hacer tomando todas las precauciones del caso y usando el sentido común”.

“Se viene una segunda ola, difícil, dura, esto todavía tiene para un rato más con o sin vacuna”, añadió.

“Este virus es real, es concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales, y de todas las grietas”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.