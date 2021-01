Karen Schwarz recibe el 2021: “No me sorprendas, ven como tengas que venir”

Karen Schwarz viajó a Cusco al lado de su esposo Ezio Oliva y sus dos pequeñas hijas para celebrar la Navidad y recibir el Año Nuevo 2021, alejada del ruido y ajetreo de Lima. “Buscábamos respirar, necesitábamos calma, paz y armonía, ese lugar tenía que ser Cusco. Gracias ciudad hermosa por siempre cargarnos de energía”, contó en su cuenta oficial de Instagram.

La figura de Latina televisión también usó su red social para reflexionar acerca del año que se fue y las dificultades que presentó en todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus. “Tu vida es ahora, en este instante. Resumo mi 2020 con esta frase. Un 2020 muy complicado, repleto de emociones, depresiones, risas, miedos, angustias”, escribió en el inicio de su mensaje.

La ex reina de belleza expresó, a la vez, la felicidad que tuvo en el año anterior por dar la bienvenida a su segunda hija Cayetana. “Sobre todo mucho amor por la llegada de mi segundo angelito”, precisó. “Jamás olvidaré este año porque también me descubrí y tomé valor para amarme con más fuerza”, continuó.

Para finalizar su reflexión, Karen Schwarz pidió al recién empezado año que “no la sorprenda”. “Ven como tengas que venir, que acá estoy más fortalecida que nunca ¡Bienvenido 2021!”.

Karen Schwarz y Ezio Oliva viajan por primera vez con su bebé

La pareja Karen Schwarz y Ezio Oliva compartieron los pormenores de su primer viaje con la segunda integrante de su familia, por medio de las redes sociales. La conductora de Yo soy confesó que fue una decisión de último minuto y no tuvo mucho tiempo para planificar, por lo que se amaneció elaborando las maletas de sus pequeñas hijas.

“No saben lo que ha sido hacer maletas, si antes hacer maletas -cuando tenía a Antonia nada más- era una locura, ustedes se imaginan lo que es tener dos (...) Me he quedado hasta las 6 de la mañana haciendo maletas, he dormido solo dos horas, pero lo logré”, detalló en Instagram.

