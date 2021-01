Gian Marco confiesa que quiso abandonar la música: “Dejé de componer”

Gian Marco Zignago quiso engreír a sus seguidores con una transmisión en vivo para cerrar el 2020. Además de interpretar algunos de sus éxitos, en ella confesó que en un determinado momento de su carrera pensó en abandonar la música para buscar otros rumbos.

A través de Instagram, el cantautor peruano aseguró que, gracias a que prendió a quererse y abrazarse “con amor”, no dejó sus sueños de lado y reveló que los consejos de uno de sus amigos fueron clave para que desistiera de aquella decisión.

“Una vez yo quise dejar de cantar, [pero] entendí porque empecé a abrazarme a través de la música. Un amigo me dijo: ‘Tú no puedes prohibirle al mundo del talento que tienes’ porque yo dejé de componer”, comentó durante su más reciente encuentro virtual con sus admiradores.

Además, Gian Marco reflexionó acerca de las dificultades que atravesó en su búsqueda de la realización personal e invitó a sus fans a llevar una vida pacífica y llena de amor.

“Muchas veces me preguntaba cuál era mi camino y la música me salvó la vida. Pero para poder darme cuenta, tuve que pasar por muchas cosas. Entre ellas: enfrentarme a la vida, no tener miedo, darme amor (...). Si estás pasando por un momento duro, abrázalo y déjalo ir. Que terminen su año lleno de pensamientos buenos”, aconsejó el ganador de Grammy Latino al final de la transmisión.

