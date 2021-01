Estela Paredes: “Ponerse otro chip ha sido durísimo”

Conversamos con Estela Paredes, cofundadora y directora de Gestión y Desarrollo de La Tarumba, quien nos habló de cómo su sector, donde la creatividad y el vínculo presencial es vital, vivió un año difícil y lo que viene para este 2021. “¿Cómo vivimos el 2020? Ha sido muy difícil, ponerse otro chip ha costado muchísimo sobre todo por la actividad que nosotros tenemos que es muy de relaciones, que tiene que ver mucho con lo emocional. Lo que hacemos, por decir, entre comillas, es vender emociones y eso ha sido lo más difícil, pero aún así en toda crisis siempre hay que estar con la mente, espíritu y el cuerpo flexible como para poder entregarte a nuevas cosas. Para mí en lo personal, desde el rol que me toca, ha sido rico ponerme el gorro del aprendiz”, menciona la compañera y socia de Fernando Zevallos, director de La Tarumba.

“Yo siempre tengo un espíritu de aprendiz, me gusta eso y está siendo muy intenso todo, todavía sigue siendo muy intenso. Aún así las cosas todavía no son claras, como una amenaza de una segunda ola. Yo no creo que el rubro en el que estamos podamos soportarlo, es bastante difícil y hemos dado más énfasis a la línea de educación basada en el teatro, la música, la creatividad, el afecto, y hemos venido trabajando, impulsando talleres, transmitiendo de otra manera la forma en cómo se pueden canalizar emociones en estos momentos tan difíciles”, agrega.

Paredes menciona que en toda esa nueva realidad que vivimos desde marzo, los más afectados son los niños, quienes están absorbiendo con toda la sensibilidad que caracteriza esa etapa. ¿Qué medidas tomar? Facilitar canales donde los niños puedan tener atención emocional con especialistas, facilitar a las municipalidades para que implementen actividades que puedan hacerse al aire libre, pero con la intención realmente de poder atender el desarrollo, de soltar las emociones, de comprenderlas también”.

Hace hincapié en que los niños sean atendidos emocionalmente “porque finalmente lo académico se recupera, pero teniéndolos fortalecidos y nosotros nos hemos especializado en ello, en el desarrollo de las habilidades emocionales, sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes. La salud mental a través del arte es una herramienta generosa. Incluso, hemos trabajado una metodología con el Banco Interamericano de Desarrollo”.

Precisamente este lunes, La Tarumba inicia un programa de sesiones lúdicas virtuales de magia, juego y diversión. “Íbamos a empezar con talleres presenciales, pero no queremos poner en riesgo a nadie. No es el momento, hay que ser responsables en eso y más adelante veremos cómo van las cosas. Nosotros tenemos todo listo para abrir las puertas, pero mientras tanto vamos con los talleres virtuales. Informes en www.talleres.latarumba.com”.

