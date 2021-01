Daniela Darcourt se corona como la artista más activa en redes sociales

Daniela Darcourt cerró el 2020 con broche de oro por su su sorprendente crecimiento como artista durante el año y por recibir varios premios en el certamen de Radiomar.

Luego de su nominación a los Premios Heat y sus exitosas colaboraciones musicales con Zen y Tito Nieves, esta vez, la salsera se ha mostrado muy emocionada por ganar el premio como la salsera más activa en redes sociales de parte de Radiomar.

Como se sabe, la intérprete de “Señor mentira” tiene miles de seguidores en sus plataformas sociales, por lo que se ha consolidado como una de las artistas con más influencia tanto en las redes como en el contenido por streaming.

Por otro lado, Daniela Darcourt también ganó el premio a mejor artista femenina 2020, por la misma conocida emisora radial.

Daniela Darcourt lanzará tema con Tito Nieves y Josimar

A pocas horas de las fiestas navideñas, Josimar reveló que estrenará un tema junto a Daniela Darcourt y Tito Nieves. El líder de Josimar y su Yambú hizo el anuncio a través de su Instagram.

“Muy pronto se viene un feat con Daniela, pero acompañado no solamente los dos, no solo Josimar y Daniela, también va a estar el maestro, mi tío Tito Nieves. ¡Tito Nieves, Daniela y Josimar y su Yambú! No saben la bomba que se viene para este enero o febrero”, comentó el salsero peruano.

