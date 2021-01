Romeo Santos sorprende al anunciar el nacimiento de su hijo

Romeo Santos cerró el 2020 de la mejor manera. En sus redes sociales, el cantante de bachata sorprendió a todos sus seguidores con una tierna noticia: el nacimiento de su hijo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete compartió dos fotografías. La primera junto a su pareja en estado de embarazo, donde solo se aprecia su vientre, mientras que en la segunda instantánea muestra los pequeños pies del recién nacido.

“Ya ustedes conocen mi manejo en el ámbito personal, pero hay felicidades íntimas que me gusta compartir con los que me aman y me aprecian. #3 #BabySolano”, escribió el reconocido cantante.

Por otro lado, Romeo Santos reflexionó sobre el caótico 2020, año que calificó como “muy extraño”. En su mensaje reveló que, al igual que muchas personas, él también ha perdido amigos y familiares a causa de la COVID-19.

“Indiscutiblemente lo más dañino ha sido este virus que nos obligó a ver la vida desde otra perspectiva. El COVID se llevó amigos, familiares y aún sigue enfermando un sinnúmero de personas. Ha perturbado nuestra paz mental, y en algunos casos, ha acabado con nuestra fuerza física”, precisó Santos en su publicación.

“Yo guardo luto por la pérdida de mi estilista Laurean Ossorio, el gran músico José Antonio Jáquez, mejor conocido como ‘Billy’, y mi hermano, el ingeniero Gerry”, agregó.

