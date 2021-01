Liam Gallagher sorprende con mensaje a Noel: “El 2021 es nuestro año”

El mensaje de año nuevo de Liam Gallagher a su hermano Noel ha avivado nuevamente la esperanza de millones de fans que anhelan el regreso de Oasis.

El menor de los Gallagher intentó nuevamente poner paños fríos a las disputas, que iniciaron hace más de 25 años, y utilizó su cuenta de Twitter para saludar a su familiar por el inicio del 2021.

En el breve escrito, el exvocalista de la banda inglesa le expresa cariño al guitarrista y asegura que este año podría ser muy exitoso para ellos. Sus seguidores interpretaron esto como una sugerencia para reunir a Oasis en los próximos meses.

“Feliz año nuevo, Noel. Te amo. El 2021 es nuestro año. Vamos, tú sabes”, se lee en el tuit.

En pocas horas, el mensaje de Liam a Noel Gallagher alcanzó gran cantidad de reacciones y logró acumular más de 125.000 ‘me gusta’ en la plataforma social.

A pesar de que muchos de los seguidores de Oasis aplaudieron el intento de acercamiento, ellos expresaron que los hermanos deberían concentrarse en arreglar sus diferencias antes de pensar volver a conformar la agrupación.

“Lo único que yo quiero es que vuelvan a hablar, los conciertos no importan”, “En este punto creo que el hecho de que Noel y Liam puedan restaurar su familia es mucho mejor que la reunión de Oasis”, fueron algunas opiniones de los usuarios.

HNY Noel love you long time 2021 is our year c’mon you know LG x