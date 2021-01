Jennifer Lopez se conmueve en su presentación en Times Square por Año Nuevo

Jennifer Lopez terminó el 2020 con una sorprendente presentación en el “New Year’s Rockin’ Eve”, que es uno de los eventos más tradicionales de la televisión estadounidense y se lleva a cabo en el Times Square.

La popular JLo inició su espectacular show con su más reciente sencillo “In The Morning”, tras lo cual se tomó un breve descanso para reflexionar sobre el 2020, y no pudo evitar quebrarse por todas las personas que ya no están a causa de la pandemia.

“¿Cómo se sienten? El 2020 casi ha terminado. ¡Lo logramos. Lo logramos! Pienso en el inicio de este año, estar en una de las actuaciones más importantes de mi vida frente a miles de personas. Pero esta noche estamos haciendo las cosas de manera un poco diferente. Y eso está bien”, mencionó al inicio.

“Si este año nos enseñó algo, es a estar agradecidos por lo que tenemos, a apreciar cada momento. Perdimos demasiados... Demasiados...”, expresó mientras derramaba algunas lágrimas.

“Así que tomemos un momento para agradecer y esta noche vamos a vivir, nos vamos a amar y vamos a bailar de nuevo... Y vamos a seguir soñando. Hace veinte años, canté esta canción y nunca la necesitamos más que esta noche”, agregó.

Como era de esperarse, esta vez el espectáculo contó con una audiencia reducida en vivo por las restricciones a causa de la COVID-19.

