Alvaro Rod celebra elección de “Vamos a escapar” como balada del año

Alvaro Rod, joven cantante peruano, finalizó el 2020 alcanzando un logro más en su carrera musical. Su canción “Vamos a escapar”, que grabó junto con Amy Gutiérrez, recibió diversos premios en radios locales.

El mencionado tema fue galardonado como balada del año y mejor balada peruana por Ritmo Romántica. Por otro lado, Radiomar nombró al intérprete como el artista con mayor proyección y colaboración del año.

A pesar de la difícil situación que viven los artistas debido a la pandemia de coronavirus, el joven talento ha sabido destacar en el ámbito local con diversas colaboraciones con Farik Grippa, la Orquesta Bembé, e incluso lanzó una canción inspirada en la COVID-19.

“El 2020 ha sido muy difícil. La cuarentena nos obligó a posponer conciertos y toda actividad con público, pero no dejé de producir. Estos meses me dediqué a seguir componiendo para que este 2021 vean muchas sorpresas”, dijo a Ritmo Romántica.

Al referirse al éxito que ha tenido “Vamos a escapar”, Alvaro Rod confesó que se siente muy emocionado por ver los frutos de muchos años de esfuerzo y dedicación. Además, aprovechó su conversación en la estación radial para enviar un mensaje a sus fans.

“Quiero darle gracias al público, a las radios y también a Amy Gutiérrez por participar de este increíble proyecto”.

Por otro lado, aseguró que estos reconocimientos no le impedirán continuar desarrollándose como cantante: “Seguiré esforzándome al máximo. No me dormiré en mis laureles”.

