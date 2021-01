Yo soy: ‘Celia Cruz’ y ‘Juan Luis Guerra’ animan la semifinal con “Quimbara”

La esperada semifinal de Yo soy se desarrolló con una inolvidable noche de refuerzos. Imitadores consagrados llegaron al set de Latina para reforzar a los actuales participantes, quienes lucharon por llegar a la gran final.

Una de las presentaciones que más destacaron fue la protagonizada por ‘Celia Cruz’, quien contó con el apoyo de ‘Juan Luis Guerra’, finalista de la última edición del programa.

Los intérpretes animaron el escenario y pusieron a bailar a los jurados cantando “Quimbara”, uno de los temas más populares de la artista original. Maricarmen Marín y Johanna San Miguel no pudieron evitar ponerse de pie y disfrutar de la canción.

Luego de presentarse en Yo soy, Joseph Sanz y Julio Cornejo fueron halagados por los miembros del jurado, a pesar que el imitador de Celia Cruz tuvo algunos problemas con el vestuario.

“Increíble. Joseph, vienes haciendo un trabajo impecable desde tu casting y has ido mejorando. Tú mismo has sido tu propia vaya. Creo que si no ganaras, esta es una gran ventana para las muchas cosas buenas que te esperan”, expresó Katia Palma.

Por su parte, Maricarmen Marín resaltó el dominio escénico del participante: “Te he sentido, empoderada, fuerte, segura... Qué bueno que te hayas vuelto a encaminar en este mundo de la imitación. Lo estás haciendo con mucha naturalidad”.

La gran final de Yo soy se realizará el próximo 2 de enero a través de Latina.

