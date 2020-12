Rod Blur, el artista que busca cambiar el rumbo del rock nacional

Uno de los artistas que se ha reinventado es Rod Blur, proyecto solista del artista Rodrigo Pinedo. Sus influencias son The Beatles, Pink Floyd, NIN, Joy Division, Placebo, Radiohead y demás.

Rod Blur ha llegado a componer en distintos países del mundo y a vivir aventuras sonoras reflejadas en sus 6 discos editados hasta el momento.

Abanderado del post punk, los matices de la música de Rod son siempre cambiantes desde el art rock, darkwave, rock experimental e industrial.

En el 2016 Rodrigo publica su primer EP “Delta Hauser” como una antesala de lo que fue su primer álbum “The Life and Death of Delta Hauser and the Zombies from the Sun” (2017), el cual lo llevó de gira promocional a países como Argentina, Chile y México.

Rod Blur publica en agosto un segundo Ep titulado “Under the Shadow of Saturn”, algunas de sus canciones fueron transmitidas en radios de Mexico, Francia, UK, Hong Kong y US y obtuvo muy buenos comentarios por la prensa nacional e internacional. Es como un fenómeno nunca visto en nuestro país.

Rodrigo ha publicado muchos videos, ha sonado en radios del extranjero y ha tocado en países fuera del nuestro. También ha estado en festivales en línea durante este año “El motivo por el cual hay muchos álbumes digitales publicados míos es porque siempre hay tiempo para poder crear. Es como tomar fotografías de mi mente en cada año de mi vida” comenta el artista.

Rodrigo aprovechó su estancia en Boden, Suecia y empezó a grabar lo que sería su cuarta larga duración “Levitation Is My Magick Trick”, el cual ve la luz en febrero 2020. En este álbum se mantiene la temática conceptual como en los anteriores. “Levitation es sobre un escritor asesinado por logias secretas de los Illuminatis y Francmasones”, relata Rodrigo.

El imaginario y la pasión que nacen de Rodrigo lo llevaron a publicar el pasado miércoles 09 de diciembre el lyric video Capricorn desde el canal de YouTube de la banda, otro viaje inesperado y envolvente.

“El objetivo principal de mi proyecto es poder lograr lo que mis héroes hicieron por mí al escucharlos por primera vez, el cual es influenciar a más personas a crear arte. Es poder llegar a las personas y hacer que el dínamo de la creación no acabe”.