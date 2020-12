Mabel Huertas anuncia su salida de Panamericana TV: “Hoy cierro un ciclo”

Mabel Huertas comunicó el fin de su trabajo como conductora en Panamericana Televisión a través de redes sociales. La periodista condujo hasta este 31 de diciembre el programa informativo Buenos días, Perú.

En un sentido mensaje que difundió a través de Twitter, la comunicadora aseguró que su separación de la compañía televisora fue por decisión propia y que, según indicó, resultó muy difícil.

“Quiero contarles que hoy cierro un ciclo en Panamericana, mi casa durante 7 años. Tomar la decisión no ha sido fácil. Solo tengo palabras de agradecimiento por darme las oportunidades de continuar creciendo y por permitirme ejercer mi profesión con total independencia”, expuso Mabel Huertas.

La presentadora, quien fue una de las figuras principales del canal y de Buenos días, Perú, también expresó gratitud hacia el equipo de producción y periodístico, entre los que se encuentran Leonardo Bigott, Renato Canales, Pamela Acosta y Jessica Chahud.

“¡Gracias a todos! Han sido 7 lindos años de aprendizaje y me voy orgullosa de haber trabajado con ustedes”, finalizó el escrito de Twitter.

Pamela Acosta, quien fue su compañera durante las emisiones del programa, lamentó la partida de Mabel Huertas; pero resaltó sus cualidades profesionales.

“Estoy triste pero a la vez agradecida por todo lo que me has enseñado estos años. Tu profesionalismo, coraje y calidez han sido grandes ejemplos. Si alguito he crecido, ha sido gracias a ti. Te quiero mucho y te deseo lo mejor este 2021″, escribió la también conductora de Panamericana TV.

