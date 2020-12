Luz Elena González revela que dio positivo a la COVID-19

A puertas de cerrar el 2020, la actriz Luz Elena González informó que dio positivo a la COVID-19. A la vez, contó que una persona que trabaja en su casa sería quien le contagió la enfermedad.

La también conductora de TV, mediante sus redes sociales, narró cómo vive su aislamiento.

“Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó de que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Asimismo, la artista mexicana mencionó que sí ha padecido los síntomas de la enfermedad; sin embargo, no ha tenido fiebre.

“Ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. Me tocó un poco fuerte, he tenido todos los síntomas menos temperatura: perdí el olfato, el gusto; sudé muchísimo, mojaba la ropa de tanto sudor; el dolor de cuerpo es horrible, es superfuerte, nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor, tres días, dos noches y media enteras que no podía dormir del dolor. Tratando de descansar”, relató.

“Yo empecé con una infección de vías respiratorias, empecé a tener mucha tos, moco y ese moco se empezó a infectar, entonces dijo el doctor que era un signo de infección y a mucha gente le pasa. Tengo que cuidarme mucho, sigo con dolor de cabeza leve... estoy tomando mucha agua porque este bicho deshidrata”, describió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.