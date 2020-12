‘Jhonny Carpincho’ dedica conmovedor mensaje a ‘La Bibi’ a 2 meses de su muerte

Luis Campos, conocido en el mundo de la comicidad como ‘Jhonny Carpincho’, compartió un conmovedor mensaje dedicado a su hermano Miguel Ángel Campos ‘La Bibi’ tras cumplirse dos meses de su fallecimiento.

“A dos meses de tu partida, aún me cuesta asimilar que nos dejaste, no puedo aceptar aún tu ausencia. Te amaré por siempre, hermano. Fuiste mi guía, fuiste un gran maestro. Hoy, todo lo que sé te lo debo a ti. Sé que en el cielo estás haciendo reír, como siempre te gustó, a muchos ángeles y hasta el mismo papá Dios y a nuestro papá”, expresó el humorista en su cuenta de Facebook.

“Sé que aún tengo que cumplir muchas misiones y las voy a cumplir, hermano. Lucharé, guerrearé, tus enseñanzas las pondré en práctica en mi corazón. Te extraño”, agregó.

En una entrevista con este medio, ‘Jhonny Carpincho’ señaló que el recuerdo de su hermano es una motivación para poder continuar con sus shows.

“Gracias a Dios, él me está dando fuerzas. Se me ha abierto muchas puertas, invitaciones a programas de televisión como el de la ‘Chola Chabuca’. Él desde el cielo me guía”, sostuvo.

“Una persona que lleva muchos años en televisión me dijo ‘no dejes morir a tu personaje, sigue haciendo reír para que la gente no se olvide de mi hermano, al verte a ti van a ver a tu hermano’. Eso es algo que me motiva más. Voy a seguir en el arte, en la comicidad”, agregó.

