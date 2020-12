J Balvin, Karol G, Juanes y Maluma despiden el 2020 con conciertos virtuales

Terminó el año 2020 y continúa la pandemia del coronavirus en muchos países del mundo; sin embargo, las dificultades presentadas durante los doce meses no fueron excusa para que los artistas continúen alegrando a su público con su talento. El por ello que los colombianos J Balvin, Karol G, Juanes y Maluma recibirán el Año Nuevo 2021 con lo mejor de su música en presentaciones virtuales y televisivas.

Juanes se presentará en el especial de Nochevieja que realiza cada año la PBS, red de televisión pública de Estados Unidos. El evento llamado United in song: celebrating the resilence of America fue grabado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas y en el Mount Vernon, también participaron Jaime Barton, Joshua Bell, Renée Fleming, Josh Groban, entre otras estrellas.

De acuerdo con medios de Medellín, las presentaciones del intérprete de “La camisa negra” se emitirán este jueves 31 de diciembre a las 8.00 p. m. y 9.30 p. m. en PBS, PBS.org y la aplicación de video de PBS.

Por su parte, los intérpretes del género urbano J Balvin y Karol G estarán en el evento Hello 2021 que se transmitirá a través de YouTube, las presentaciones se dividirán en cinco partes para llegar a India, Japón, Corea, Reino Unido y América.

La emisión estará disponible a partir de las 8.30 p. m. en el canal de YouTube Originals. Los artistas internacionales Dua Lipa, YG y Kane Brown también formarán parte del show.

Por último, Maluma recibirá el Año Nuevo 2021 en el Times Square de Nueva York en Estados Unidos participando en el evento Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve, donde además estarán presentes Miley Cyrus y Jennifer López.

