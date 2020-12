Gian Marco dio concierto sorpresa: “Terminen su año con pensamientos buenos”

¡Tremendo regalo! Gian Marco dejó boquiabiertos a todos sus seguidores al anunciar un concierto sorpresa el 30 de diciembre.

El cantante realizó un live, en su cuenta de Instagram, donde interpretó las mejores canciones de su repertorio musical, como sus clásicos “Una canción de amor”, “Hasta que vuelvas conmigo”, “Te lo dije cantando”, entre otros más.

Asimismo, el cantautor tuvo un momento de reflexión luego de finalizar su show, donde compartió con sus seguidores los retos que tuvo que afrontar para conseguir ser feliz e invitó a sus fans a intentar de llevar una vida pacífica y llena de amor.

“Muchas veces me preguntaba cuál era mi camino, y la música me salvó la vida. Pero, para poder darme cuenta, tuve que pasar por muchas cosas, y entre ellas enfrentarme a la vida, no tener miedo, darme amor… Si estás pasando por un momento duro, abrázalo y déjalo ir … Que terminen su año lleno de pensamientos buenos”, expresó el ganador de Grammy Latino tras finalizar su última presentación virtual del año.

Además, Gian Marco dejó en claro que espera pronto poder presentarse ante su público en persona, cuando la crisis sanitaria sea más manejable.

“Un beso gigante para todos. Gracias por acompañarnos de todo corazón. Nos vemos pronto, lo estoy esperando”, finalizó.

