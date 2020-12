‘Cachuca’ de Los Mojarras: “Volver a tocar una guitarra me devuelve la vida”

Hernán Condori, más conocido como ‘Cachuca’, ha demostrado ser un guerrero. El líder del grupo peruano de rock Los Mojarras pasó Navidad junto a su familia, un deseo que muchas víctimas de la COVID-19 hubieran querido cumplir.

Sin embargo, la batalla no ha sido fácil para volver a casa. Durante varios meses, el músico peruano estuvo internado en el hospital Hipólito Unanue al estar crítico y conectado a un ventilador mecánico.

Ahora, libre del coronavirus, ‘Cachuca’ nos cuenta sobre esta nueva oportunidad que le ha dado la vida y revela que tiene planes junto a Los Mojarras para regresar a los escenarios.

¿Cómo se siente en esta nueva etapa que está empezando al fin en su casa y en compañía de su familia?

Tuve el cuerpo dormido después de dos meses y medio de haber estado en coma, pero estuve positivo. Luego, en el hospital me he puesto a componer con el brazo roto y los pulmones al 50%. Como dicen, el señor me ha dado una segunda oportunidad.

El apoyo de mi esposa y mis hijas ha sido fundamental en estas ganas de no quererme rendir porque a mi costado morían más jóvenes y viejos que yo. Es una sensación que no se lo deseo a nadie. Era un pabellón UCI con 30 personas. Es horrible. Pero aquí me tienen, hay Hernán Condori ‘Cachuca’ para rato.

¿Aún continua en rehabilitación?

Tengo SIS y hay una clínica de Miraflores que me va a ayudar. Ellos mismos me llamaron para hacer un canje por publicidad. Todavía sigo con los estragos. Es como volver a comenzar.

¿Qué es lo más difícil de este proceso de recuperación?

Sigue siendo el costo de la rehabilitación. Si bien me he librado de la muerte, el problema es cómo me recupero. No puedes ni girar la cabeza a los costados. Es volver a empezar, a caminar. La recuperación va a ser todo este año, pero dentro de tres meses creo que voy a volver a hacer conciertos.

¿Tener el coronavirus le ha servido para reflexionar sobre lo importante en su vida?

Quien no analiza su vida, no vale la pena vivirla. Como compositor que soy, analizo todos mis conceptos, valoro a mis amigos y a los buenos enemigos.

En momentos difíciles, te das cuenta de quién da la talla. Siempre supe quiénes son mis amigos de verdad. La fama y el dinero jala mucha gente como mosca.

¿En algún momento pensó en dejar de cantar y alejarse de los escenarios?

Jamás. En la cama, pensaba cuándo volveré a los escenarios. Con el tubo en la garganta normalmente se pierde la voz, pero yo no la perdí. No tengo el registro de antes, pero puedo cantar.

Mi amor por la música se mantiene igual por más que pase por ríos profundos. Cuando uno sabe lo que quiere en la vida no va a estar cambiando de parecer, se queda con los valores nucleares que te hacen sentir vivo.

Hay que vivir la vida con conciencia y actitud. La felicidad no te la proporciona el dinero. Te ayuda en el camino, pero es importante saber qué quieres y a quién.

Aparece cantando en algunos videos de Facebook. ¿Qué es lo que ha sentido al volver a tocar la guitarra y cantarle a sus fans?

La mano la tuve como principiante, la garganta la tuve un poco sentida, pero el placer inmenso de volver a tocar una guitarra me devuelve la vida y la confianza a mí y a mi grupo. Volver a tocar es decirle al resto “aquí estoy”.

Están vendiendo polos con el logo de Los Mojarras. ¿Cómo les va en las ventas? ¿Están recibiendo el apoyo de la gente?

Estamos enviando a provincias. Yo no sabía que tenía tantos fans. Vamos como 40 docenas y nos siguen pidiendo para Arequipa, Ayacucho, Chachapoyas. Nosotros lo mandamos.

- ¿Qué es lo que espera lograr durante este tiempo en el que está recuperándose?

Espero poder grabar el disco Gracias y lanzar mi libro que lo tenía programado para este año 2020. El nuevo disco va a tener una carátula en agradecimiento a todas las personas que han aportado económicamente.

El libro es la historia de mi vida y Los Mojarras. Vamos a contar historias curiosas, violentas, raras. Ya se enterarán...

¿Qué le diría a las personas que no toman en serio el peligro del virus en la salud?

Que lamento que se estén confundiendo porque el virus es tan real. Pero los muertos no son una invención de la mente. Ahí están bajo tierra mi hermano, mi padrastro, mi madre, amigos, vecinos. He visto gente amontonada muriendo en la vereda, en la puerta del hospital.

¿Qué opina sobre la llamada generación del bicentenario?

Los Mojarras tienen para dar una última batalla y dejarle el camino listo para las nuevas generaciones. Lamento esas dos muertes y los heridos. Demostraron que no eran esa generación absurda y vacía. Estoy muy emocionado con esta generación que puso la cara para recuperar la democracia.

