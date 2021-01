Año Nuevo: famosos se despiden del 2020 con inspiradores mensajes

El 2020 está a punto de acabar y muchas figuras de televisión se encuentran felices por despedirse de un año marcado por la pandemia de coronavirus, crisis económica y la inestabilidad política.

Actores, cantantes y famosos utilizaron sus redes sociales para reflexionar sobre lo que aconteció durante los últimos doce meses y para expresar su emoción por lo que depara el Año Nuevo 2021.

Gisela Valcárcel

La conductora de televisión se dio un tiempo para recalcar los aprendizajes que le dejó el ‘año viejo’ y recordó el fallecimiento de su hermana.

“Así despido este año, con ilusión y una sonrisa. Sé que todo ocurre para aprender algo y el 2020 me hizo patalear, llorar y hasta sentirme frustrada ante la enfermedad y la muerte... Mi hermana partió al encuentro con Dios aunque cada día la extrañe, cada día la piense y la ame más”, escribió Gisela Valcárcel en Instagram.

Jorge Benavides

El productor de El wasap de JB compartió una foto junto al elenco y equipo de producción del programa, y les agradeció por su trabajo durante el 2020. Jorge Benavides también le dedicó unas palabras a su esposa Karin.

“A todos, muchísimas gracias por sus atenciones... Gracias a ustedes, nuestro público que nos espera semana a semana para compartir con nosotros pase lo que pase”.

Anahí de Cárdenas

La actriz decidió resumir el año en 10 fotografías y, aunque durante el 2020 luchó contra el cáncer de seno, se mostró agradecida por las experiencias.

“2020: Me has dado tanto. Gracias. Gracias por enseñarme a ser más tolerante, a ser más empática, más humana. A conocer mis limites y aprender a decir que no. A rodearme de gente hermosa y enseñarme que la vida es tan efímera como un suspiro y hay que disfrutarla. Vivir en el presente. Aprovechar el ahora”, expuso Anahí de Cárdenas en la plataforma.

Tula Rodríguez

La conductora de En boca de todos incluyó a toda su familia en un conmovedor video y reflexionó sobre los difíciles momentos que les tocó vivir a millones de peruanos durante la pandemia: clases virtuales, cuarentena, muertes y falta de trabajo.

“Este 2021 solo nos queda volver a empezar con lo vivido y aprendido”, se le oye decir a Tula Rodríguez antes de unirse a sus allegados en un venturoso saludo por el nuevo año.

Anna Carina Copello

Anna Carina Copello, quien fue diagnosticada con coronavirus, decidió enviar sus mejores deseos a los usuarios de Instagram y recalcó las razones por las cuales se siente agradecida. Desde Estados Unidos, le dedicó un tierno mensaje a su esposo y padre de sus dos hijos.

“Tengo tanto que agradecerle a mi motor, mi mayor empuje, quien me ayuda siempre a tomar las mejores decisiones y a levantarme cuando lo necesito”, indicó.

Daniela Darcourt

La famosa salsera le cantó una nostálgica canción al 2020 y escribió un mensaje dirigido a sus seguidores.

“La vida nos cambió de un momento a otro y nos enseñó la importancia de decirle ‘te quiero’ a quienes amamos, y que lo más importante es vivir y amar intensamente sin importar el qué dirán ni el qué pasará”.

Daniela Darcourt también dirigió palabras a los trabajadores de salud: “Este post se lo regalo a todos los enfermeros, personal médico, bomberos, policías y todos los entes que fueron los héroes de este año”.

Nicola Porcella

El modelo, quien en el 2020 debutó en la televisión mexicana en Guerreros, se mostró emocionado por las nuevas oportunidades que le traerá el nuevo año.

“Año difícil, pero de mucha enseñanza y sobre todo un año que sirvió para reinventarse, valorar y trazarse nuevas metas. Allá voy, 2021. A cumplir todo lo que me propuse”, expuso Nicola Porcella.

Ethel Pozo

La hija de Gisela Valcárcel difundió un extenso balance de los últimos meses y celebró sus logros en diferentes ámbitos de su vida.

“Sin dudas, tengo muchas otras metas para el 2021... ¡Vamos! Bendiciones para todos”, escribió Ethel Pozo en Instagram.

Paloma Fiuza

La integrante de Esto es guerra sorprendió a sus fans con una fotografía familiar y reflexionó sobre los retos que ha atravesado durante el último año. “Sin duda no ha sido un año fácil para nadie, pero mi motivación para no rendirme y salir adelante son ellos: mi familia”, expresó Paloma Fiuza.

Facundo González

El chico reality deseó prosperidad para todos sus seguidores y aseguró que, aunque pase momentos difíciles, seguirá aprendiendo.

Facundo González dejó un mensaje: “Se va un año que nadie va a extrañar. Muchas personas sufrieron desempleos y pérdidas de sus familiares. Que este 2021 traiga salud y trabajo para todo el mundo, aprendiendo de lo bueno y lo malo”.

Luciana Fuster

La joven modelo, quien ha ganado popularidad a nivel internacional debido a sus apariciones en programas extranjeros, dejó un inspirador escrito y alentó a sus seguidores de Instagram a continuar desarrollándose a nivel profesional.

“El año con más subidas, bajadas y vueltas que una montaña rusa. Agradezco cada oportunidad linda que tuve este año y a cada persona que entró a mi vida”, indicó Luciana Fuster.

María Pía Copello

La influencer y ahora cantante no dudó en desearle a sus fanáticos un exitoso año nuevo. Además, dedicó unas líneas a quienes la apoyaron con su carrera musical.

“Que llegue un 2021 lleno de buenos deseos para todos ustedes. Gracias a esos 3,8 millones de personas que comparten día a día mis locuras”, escribió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.