Famosos peruanos que lograron superar la COVID-19

Este 2020 se ha visto marcado por la pandemia de COVID-19 que ha afectado a todo el mundo.

Muchos artistas y personajes de la farándula local tuvieron que enfrentarse a momentos muy duros al contraer la enfermedad; no obstante, afortunadamente lograron vencer la COVID-19.

Leonard León

Leonard León se quedó varado en Italia al inicio del estado de emergencia por el coronavirus, razón por la cual tuvo dificultades para regresar al Perú. A su llegada, se mantuvo en cuarentena tras haber dado positivo a la prueba de la COVID-19.

Luego de someterse a tres pruebas de descarte, el cumbiambero aseguró que ya estaba superando la enfermedad.

“He superado al coronavirus, pero mi cuerpo aún se encuentra vulnerable y sé que debo seguir en cuarentena. No quiero exponer a mi familia, ni a mis vecinos. Cuando todo esto acabe me haré unos exámenes en los pulmones para descartar cualquier problema posterior”, sostuvo Leonard León para Trome.

Pold Gastelo

El mayo, Pold Gastelo fue llevado en estado crítico a las instalaciones de la clínica en San Borja, luego de que sea encontrado en su casa con severos problemas respiratorios.

Tras una ardua batalla contra la enfermedad, el actor logró vencer el coronavirus y fue dado de alta el viernes 5 de junio.

“Lo que me ha pasado es un milagro porque ha habido una sucesión de hechos que han evitado que yo me vaya”, indicó el intérprete días después de abandonar la clínica.

“Me ha ayudado a reflexionar. Pensé que ya no volvía. Tenemos que ser mejores personas, ser solidarios”, agregó.

Cachuca

A mediados de agosto, el vocalista de Los Mojarras, conocido como ‘Cachuca’, fue internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital Hipólito Unanue por el coronavirus.

Luego de tres meses hospitalizado por complicaciones en su salud, el cantante fue dado de alta.

“Dio la talla y más, es mi bastión, mi brazo derecho, mi alma, mi fe para seguir peleando”, fueron las primeras palabras de ‘Cachuca’ a La República.

Maria Victoria Santana, ‘La Pánfila’

En junio, María Victoria Santana comunicó que ella y su familia se habían contagiado de COVID-19, por lo que pidió ayuda para poder solventar los gastos por la atención que recibieron sus allegados en el centro de salud.

Afortunadamente, luego de unas semanas, la actriz cómica conocida como ‘La Pánfila’ se enlazó con el programa En boca de todos para anunciar que ella y su familia habían superado la enfermedad.

“Gracias a todos los que me ayudaron y, por si acaso, los balones que tuve ya los he prestado como gratitud. Gracias a ustedes está mi papá vivo y les debo la vida de mi papá”, dijo.

Nicole Pillman

En mayo, Nicole Pillman reveló que dio positivo a la COVID-19; luego de superar la enfermedad, la cantante compartió en redes sociales cuáles fueron los síntomas que sintió durante la enfermedad y cómo la superó.

“Luciana (su hija) también se contagió pero no ha presentado síntomas. Solo hizo un poco de fiebre una noche, nada más. Ha estado superbién y con buen ánimo. El doctor dijo que no era necesario darle medicamento”, indicó en su red social.

Ricardo Morán

Ricardo Morán confesó que tuvo la COVID-19 en una comunicación en vivo con el programa Mujeres al mando, donde también reveló que la había “pasado muy mal”.

Asimismo, luego de guardar una estricta cuarentena por su diagnóstico de coronavirus, el productor de televisión anunció en sus redes sociales que había recibido el alta de su médico y ya podía estar junto a su familia.

“Ya podemos estar juntos”, escribió Ricardo Moran junto a la instantánea que difundió en su Instagram, en la cual se le puede ver jugando con los pequeños.

Ana Carina Copello

Hace unos meses, Anna Carina Copello informó de que se había contagiado de la temible enfermedad, pese a que tomó las medidas necesarias para prevenir la infección.

Luego de un mes, tras haber permanecido aislada de su familia, la cantante anunció que había logrado superar la infección por coronavirus.

“¡Hoy, al fin puedo decir que vencí el COVID-19!”, se lee al inicio de su mensaje en Instagram.

“Haber estado aislada de mi familia por un mes ha sido duro, pero me ha servido demasiado para valorar las cosas simples de la vida, las que verdaderamente te hacen feliz. Hoy empiezo una nueva etapa y con más fuerza que nunca”, agregó.

La Tigresa del Oriente

A inicios de agosto, la Tigresa del Oriente dio positivo a la COVID-19. Un mes después, la popular cantante anunció que superó la enfermedad, aunque le han quedado algunas secuelas.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad me dio mucho miedo porque me sentía muy mal, tenía escalofríos, no podía respirar. Gracias a los cuidados de mis hijas pude salir adelante y vencer al virus”, comentó en una entrevista a Trome.

