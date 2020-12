Cobra Kai: Karate contra el bullying

Xolo Maridueña (Miguel), Mary Mouser (Samantha Larusso), Jacob Bertrand (El Halcón) y Peyton List (Tory Nichols), las estrellas juveniles de ‘Cobra Kai’, han coincidido por el Zoom para conversar con la prensa sobre sus personajes en la serie, pero, sobre todo, para hablar del bullying, uno de los temas de fondo que aborda la historia.

La actriz Mary Mouser, quien interpreta a Samantha, la hija adolescente de Daniel Larusso, revela que debido a que desde muy niña actuaba fue constantemente maltratada y apartada del grupo en su escuela. “Es muy difícil para un niño ser buleado y cargar con todo ese estigma. Mirando mi vida desde lejos, me molestaban bastante porque siempre estaba trabajando, eso me hacía resaltar y resaltar a esa edad no es muy divertido porque tienes mucha gente sobre ti. Estaba casi todo el tiempo en el baño porque no tenía amigos con quienes pasar el recreo y, a veces, me sentaba en la enfermería a almorzar sola”.

Para la joven de 24 años, es una etapa difícil pero que se supera. “El primer consejo que les doy a los chicos que sufren bullying es que es temporal, y un día será solo un recuerdo que no afectará tu vida. El otro, es crecer de esto y reconocer, como en ‘Cobra Kai’, que hay una razón por la cual las personas se comportan así. No es que los justifique, pero los puedes entender y eso da paz. También supe cómo no tratar a la gente y me concentré en canalizar la energía que tengo y ser feliz”.

En ‘Cobra Kai’, las chicas protagonistas de ambos dojos: Samantha Larusso (Miyagi Do) y Tory Nichols (Cobra Kai), son fuertes, decididas y luchadoras tanto en el karate como en su vida personal y el hecho de que esto trascienda en la serie es algo que Mouser valora. “Es algo que me emocionaba un montón. Como actriz quería hacer todas las escenas de riesgo, me encantaba ser parte de esto. Cuando era pequeña necesitaba encontrar a alguien a quien mirar y ese rol ahora lo estoy haciendo yo. Por eso, hice casi todas mis escenas de pelea, sobre todo en la segunda temporada. Y tuve algunas muy divertidas. Cuando terminaba era como que ¡oh! ¿En verdad hemos hecho todo esto? Hemos hecho ver a las mujeres como cool y fuertes, como siempre hemos sido y es genial”.

Payton List, quien da vida a la osada Tory Nichols, comparte el mismo sentimiento; además, agradece a su personaje porque la ayudó a definir su carácter: “Creo que antes de ‘Cobra Kai’, nunca había sido confrontacional y creo que la serie me hizo serlo. Quería pelear y me decían: ‘siéntate’, pero ahora, después de pelear pienso que pude haber hecho otras cosas antes. De hecho, estoy agradecida con ‘Cobra Kai’ por eso y, claro, no recomendaría a nadie pelear pero si eres buleado, trata de pararte y defenderte”, dice.

Xolo Maridueña, cuyo personaje, Miguel, quedó en coma tras un enfrentamiento con el bando enemigo en la segunda temporada, asegura: “Creo que en esta tercera temporada veremos la explosión de esta relación entre Johnny y Miguel y cómo va a cambiar un poco para regresar al punto previo a la pelea. Como espectador disfruto mucho de la dinámica de ambos y estoy seguro de que va a continuar, esto es solo una catapulta para seguir adelante”.

El actor de 19 años se siente afortunado de trabajar todo el tiempo al lado de William Zabka (Jhonny Lawrence). “Al inicio fue un poco intimidante trabajar con alguien como él tan icónico, toda una figura de los 80 y todo eso, pero son de las personas que mejor te reciben”.

Su compañero Jacob Bertrand (El Halcón) prefiere imaginar qué haría su personaje si viviera en pandemia: “Creo que gastaría todo su dinero en tatuajes y definitivamente pasaría jugando videojuegos con Dimitri y, como no podría salir, podría estar golpeando todo el tiempo mi bolsa de karate”.