Toño Jauregui: “No me arrepiento de las cosas, trato de mirar hacia adelante”

Toño Jauregui pertenece a ese grupo de músicos peruanos que pese a la crisis de la pandemia no se amilanó y continuó haciendo música con composiciones nuevas.

Durante este año, el rockero y fundador de Libido ha estrenado cuatro canciones, la última se titula “En esta Navidad”, un tema nostálgico que recopila en el videoclip imágenes inéditas de sus hijos.

La República conversó con Toño Jauregui sobre su nuevo disco y la posibilidad de un reencuentro con Libido. Además, nos contó detalles del libro que espera publicar en el 2021.

- Acabas de estrenar “En esta Navidad”, que es tu cuarta canción en lo que va del año. ¿Qué es lo que quieres transmitir con este tema que incluye fotos y videos de tus hijos?

Es algo familiar. En estos tiempos que son complicados, que hay que respetar las normas, tenía esta idea de hacer una letra esperanzadora, animosa, un poco opuesta a la melodía que es un poco triste.

No todos tenemos una Navidad feliz, siempre hay cierta nostalgia porque a veces no salen las cosas como uno quiere. Pero esa combinación entre nostalgia y felicidad es lo que caracteriza este tiempo y eso es lo que quise transmitir en la canción. El video lo hice recopilando mi experiencia y creo que el público en general se identifica con esto, que vive la Navidad en familia.

- En una línea de la canción se escucha: “Si te han calificado como artista para explicar tu creatividad”. ¿A quién te refieres en esa parte?

No necesariamente tienes que ser un artista para tener sensibilidad, creo que cualquiera puede llegar a este punto de empatía para transmitir eso a la familia y amigos. Entonces, todos de cierta forma nos volvemos artista.

Lo que trato de decir es que cualquier persona puede ser artista y emplear esta creatividad para hacer que los momentos se conviertan en buenos momentos.

- Durante este año, estrenaste “Por arte de magia”, “Dosis de rencor” y “Compárteme sabiduría”. ¿Ha sido difícil para ti producir estos temas en medio de la pandemia?

“Por arte de magia” era la primera canción del nuevo disco, la terminé justo cinco días antes de la pandemia. Así empecé, luego en mi casa quise seguir avanzando, la inspiración salió por la coyuntura y nació “Dosis de rencor”; apenas se levantó la cuarentena fui al estudio a hacer las grabaciones.

He escuchado bastantes lanzamientos, creo que es lo que nos ha dado este tiempo a los músicos de producir, pensar y enviar un mensaje. En cualquier momento uno debe buscar la oportunidad. Estar en casa con la familia de forma obligada, busqué la forma de encontrar una luz para seguir con las canciones e inspiración.

- ¿Consideras que la crisis de la pandemia no debe impedir que los artistas sigan haciendo música?

Creo que la pandemia debe dar más inspiración para enviar este mensaje al público, de cierta forma los artistas somos lo que transmitimos este sentimiento, canalizamos lo que ocurre en el mundo, cada uno a su estilo. En mi posición, lo he hecho y he visto que muchos artistas también.

- ¿Este 2020 ha sido un buen año para ti?

Sí, ha sido un año de reencuentro familiar y de valorar cosas que no veíamos antes por lo ocupado que uno está. Hubo una samaqueada a la realidad. En la parte creativa, creo que hemos sido obligados al confinamiento y ahí es donde surgen las ideas, el arte.

- En cuanto al rock como género, ¿crees que se está quedando un poco mientras que otros como la salsa están tomando mayor protagonismo?

La salsa siempre ha estado presente en nuestra región, ha sido reemplazada un poco por los géneros como la música urbana. Pero desde mi punto de vista, el rock es un género muy fuerte, si bien es cierto en estos momentos está un poco relegado en la moda, pero en esencia siempre está el rock.

Encuentro muchas bandas vigentes que han sacado discos hace unos meses. Para mi mundo, el rock siempre está presente y creo de igual manera que para muchos.

- Jhovan Tomasevich de Zen comentó que en el mundo del rock la mayoría es muy celoso con su trabajo y no está abierto a hacer colaboraciones. ¿Tú opinas lo mismo?

No soy celoso con el trabajo musical y estoy abierto a colaboraciones, quizás se haya referido a que el rockero no está preocupado en ver lo comercial. Creo que el rockero es más independiente, no está viendo el beneficio comercial, que no tendría nada de malo.

- ¿El disco que vas a lanzar tiene colaboraciones? Cuéntanos más detalles.

Voy a empezar un nuevo proceso, creo que estas cuatro canciones lanzadas en el 2020 no las voy a recopilar en el disco porque quisiera que tenga un concepto nuevo e inédito. Calculo que entre marzo o abril lo tendría completo.

No he pensado en tener alguna colaboración, pero tampoco no me niego a eso, así que podría ser que busque alguna, estoy bastante abierto a eso.

- Desde tu salida de Libido en el 2012, ¿cómo calificas tu crecimiento? ¿Has logrado lo que esperabas alcanzar como solista en estos 8 años?

No me había hecho un plan, solo he fluido con lo que ha ocurrido a mi alrededor. He quedado satisfecho con la música que quería trabajar desde aquellos años. Y ahora después de todo este tiempo, siento que tengo bastante inspiración para poder seguir trabajando más canciones y hacer lo mejor posible con la música.

- ¿Te molesta que te mencionen a Libido?

Para nada, no me molesta. Siento que soy Libido. Obviamente hay discordia en el ambiente, pero yo me he mostrado bastante abierto a la conversación y a las posibilidades, en estos momentos se ha quedado congelado. Es parte de mi vida.

- Entonces, ¿para ti aún sigue en pie la propuesta para un reencuentro con Salim Vera o ya la descartaste?

No me gusta negarme a posibilidades del futuro. En este momento, de ninguna de las partes hay interés de progresar en esa idea, por lo pronto está esperando a que se despierte en alguna parte del tiempo.

- Si tuvieras que reconocer un error al inicio de tu carrera, ¿cuál sería?

Lo que siempre trato de corregir es que pocas veces quedo satisfecho en primera instancia y quiero volver a hacer las cosas. Creo que es la frustración que te genera cuando quieres seguir mejorando, a veces eso te demora en terminar las cosas. Ahora, más maduro me he liberado de eso, avanzo y le doy un tiempo prudente.

- ¿Te arrepientes de algo?

No me arrepiento de las cosas, acepto el destino como venga, trato de mirar hacia adelante. Creo que las cosas suceden por algo y es por una razón buena, las tomo como vienen y trato de seguir adelante.

- ¿Qué otros proyectos tienes para el 2021?

Ya terminé el libro (sobre Libido), pero por alguna razón lo dejo relegado. Cuando pasen estas fiestas, seguramente lo vuelvo a revisar, lo podría sacar en físico o en virtual. Ese es uno de los proyectos que tengo. También está este disco nuevo para seguir terminando las canciones.

- ¿Te ha gustado tu faceta como escritor de este libro?

Al comienzo pensé que podía ser un poco más fácil. Me gusta, pero un libro es bastante largo, creo que más acostumbrado estoy a hacer canciones que son más cortas (ríe).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.