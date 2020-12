Famosos y figuras de TV que iniciaron relaciones amorosas durante el 2020

Además de ser un año de retos y dificultades debido a la pandemia de coronavirus, el 2020 también significó el inicio de muchas historias de amor que marcaron y emocionaron al mundo del espectáculo nacional.

A lo largo de los meses, artistas y famosos confirmaron el inicio de sus relaciones sentimentales y, de esta manera, le pusieron el toque romántico a la crisis sanitaria y económica. En esta nota, te presentamos a las parejas que decidieron decirle sí al amor en los últimos doce meses.

Tilsa Lozano y Jackson Mora

La popular modelo y el boxeador fueron vinculados desde finales del 2020, cuando el programa de Magaly Medina presentó imágenes de una de sus salidas nocturnas. Aunque captaron la atención por un supuesto triángulo amoroso con Olinda Castañeda, ambos confirmaron su relación con un romántico viaje a las playas de Miami a inicios de enero.

En conversaciones con el programa Válgame, Jackson Mora corroboró su romance con Tilsa Lozano. “Nos verán juntos porque estamos saliendo. Hay cariño”, indicó el deportista.

Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más populares del medio, sin embargo, también han pasado por altibajos. En el mes de octubre, se difundió que el luchador estuvo en un restaurante con otra mujer, hecho que fue aclarado posteriormente.

A través de redes sociales, Mora aseguró que su relación no se vio afectada por el hecho y se mostró más que enamorado de Tilsa Lozano.

“Por nada del mundo arruinaría lo que tenemos. Sé que crees en mí y eso me basta... Te amo y sé que seguiremos con nuestros planes y proyectos”, expresó en Instagram.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva

La relación entre el futbolista y la famosa modelo comenzó en plena cuarentena de coronavirus, luego de que fueran grabados juntos movilizándose en una camioneta a pesar de las restricciones por el coronavirus.

Días después, Ivana Yturbe confirmó su vínculo sentimental con Beto Da Silva durante una entrevista para el programa Estás en todas: “No voy a hablar de mi vida privada, pero sí (está en una relación). Estoy muy feliz, estoy tranquila, pasando por una etapa increíble”.

Comenzaron a convivir en un departamento en Surco, pero se separaron a inicios de julio. No obstante, retomaron su relación en noviembre y, luego de pasar su primera Navidad juntos, comunicaron su compromiso.

beto da silva ivana yturbe

Alejandra Baigorria y Said Palao

Los chicos reality sellaron el inicio de su romance con un romántico beso durante la celebración de Fiestas Patrias del 2020 y desde ese momento vivieron su amor a través de las cámaras de Esto es guerra.

Alejandra Baigorria y Said Palao gritaron su amor dedicándose tiernas canciones y protagonizando románticas sesiones de fotos. Ambos incluso han iniciado una alianza comercial, con la que unieron sus respectivas marcas de ropa y calzado.

En el final de temporada de EEG, ambos fueron elegidos por Patricio Parodi para ser los representantes de los Guerreros en el enfrentamiento del título de mejor competidor. Aunque ninguno de los dos se quedó con el título, celebraron la victoria general de su equipo a través de redes sociales.

Actualmente se encuentran en Miami para celebrar el nuevo año junto a la familia del modelo.

Los chicos reality se encuentran en Miami disfrutando de las fiestas de fin de año. Foto: captura Instagram Alejandra Baigorria

Nicola Porcella y Alejandra Campaña

Nicola Porcella está a punto de cerrar un año muy exitoso en el ámbito laboral y sentimental. Además de convertirse en una figura de Guerreros 2020, versión mexicana de Esto es guerra, el modelo inició una relación con la joven Alejandra Campaña.

Las primeras declaraciones que hizo el chico reality sobre su romance fueron durante la emisión de En boca de todos en el mes de septiembre. “Estoy feliz. Me da vergüenza porque hace años no hablo de esto (su vida sentimental). Es una chica súper linda que no es del medio... Estamos saliendo, nos estamos conociendo un poquito más”, dijo en aquel entonces.

Luego de algunas semanas, comenzaron a lucir su relación a través de las plataformas sociales. Sin embargo, recientemente difundieron su primera fotografía juntos.

“Y un día sin pensarlo, llega alguien a tu vida que repara tu viejo columpio, lo pinta de colores, le asegura las cadenas y te ayuda. Te empuja suavemente y te sostiene. Entonces, te atreves a levantar los pies del suelo y sientes que puedes volar otra vez”, escribió el también actor en Instagram.

Angie Arizaga y Jota Benz

Luego de ser vinculados sentimentalmente en diversas ocasiones, los chicos reality decidieron darle una oportunidad al amor y revelaron que han iniciado un romance.

Angie Arizaga y Jota Benz protagonizaron en diversas ocasiones románticos momentos en la temporada 2020 de Esto es guerra, pero no fue hasta inicios de diciembre que confirmaron exclusividad en su relación.

“Hay una linda relación, una linda química, seguimos saliendo.”, expresó la modelo al programa Estás en todas.

Vania Bludau y Mario Irivarren

¡La pareja del momento! Mario Irivarren y Vania Bludau se reencontraron luego del regreso de la modelo al Perú y, después de ser grabados besándose en la Costa Verde, oficializaron su relación con una romántica cita en la playa.

Ambos viajaron a Panamá y, durante un atardecer, el integrante de Esto es guerra decidió preguntar: “¿Quieres ser mi novia?. De esta manera sorprendieron a sus seguidores en redes sociales.

Karla Tarazona y Rafael Fernández

Los primeros reportes sobre el romance entre Karla Tarazona y el empresario se difundieron a inicios de septiembre, cuando conversaron brevemente con las cámaras de Magaly Medina.

En aquella oportunidad, la exconductora presentó a su nueva pareja Rafael Fernández, quien no pudo evitar halagarla: “Excelente mamá, me gusta todo de ella. Es muy chamba y eso es lo que rescato de ella”.

El amor entre ellos fue creciendo rápidamente, y tan solo algunos días después, ya se habían comprometido.

La empresaria mostró su anillo de compromiso y develará los detalles de su compromiso durante Magaly TV, la firme. | Foto: Captura ATV

Tres meses pasaron y la expareja de Christian Domínguez sorprendió a los medios al revelar que contrajo matrimonio con el emprendedor el 18 de diciembre del 2020, en una ceremonia secreta que se llevó a cabo en el distrito de La Molina.

“La verdad es que es un momento tan familiar, tan íntimo. Muchos se han sorprendido. ¿Por qué no han dicho nada, si ellos están acostumbrados a contar su vida? Bueno, hay cosas que uno se guarda para aquí, para el corazón”, fueron las primeras declaraciones de Karla Tarazona tras darle el sí a Rafael Fernández.

Karla Tarazona y Rafael Fernández se casaron el 18 de diciembre del 2020. Foto: captura RTV Facebook

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.