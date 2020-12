Armando Manzanero: siete décadas de romance

Antes de los versos de ‘No sé tú’, ‘Por debajo de la mesa’ y ‘Somos novios’ en la voz de Luis Miguel, está Armando Manzanero. El genial cantautor mexicano de menos de un metro y medio de estatura, sin la fama de galán del primero, brilló en los más prestigiosos escenarios del mundo, escribió más de 400 canciones y fue dueño del 50% de la versión de Elvis Presley It’s Impossible. Alguna vez, el español nacionalizado mexicano, lejos del ‘divismo’, le confesó su admiración y le agradeció haber inspirado su música.

Era 1989, tenía 19 años y Verónica Castro los juntó en su programa. “Es mi sueño. ¡Cuántos quisieran!”, decía Luis Miguel antes de sentarse al lado del llamado ‘rey del romanticismo’. “Las canciones de Manzanero son muy especiales para mí. En las grabaciones de mis discos siempre pienso en un tipo de canción que tengan una relación con las canciones de Armando”.

Ayer, la trayectoria de Manzanero fue recordada tras perder la batalla contra el Covid-19. De vida “desordenada”, como él mismo reconoció, trabajó hasta en pandemia a los 85 años. El 17 de diciembre, el cantante nacido en Yucatán ingresó al hospital. Durante su estancia, fue apoyado con ventilación mecánica por agotamiento físico. Su hija menor dio detalles del deceso.

“Los pulmones habían mejorado satisfactoriamente, la conexión del oxígeno estaba en lo último y ya estaban sus pulmones funcionando al cien, el riñón empezó a dar lata (problema), ya tenía dos o tres días. Lo habían dializado y ayer por la mañana al mediodía con un problema de la presión, entre el riñón y que lo conectaron a un equipo para que funcionara le dio un paro cardiaco”, dijo Mainca Manzanero.

“Me la paso trabajando como si no pasara nada”

A Manzanero lo halagó hasta Gabriel García Márquez tras intentar en vano componer a su lado. “Es lo más difícil que hay. Poder sintetizar en las cinco o seis líneas todo lo que un bolero encierra es una verdadera proeza literaria”. Sin embargo, hizo pública su enemistad con Luis Miguel, quien no aceptó participar en homenajes. “Hay gente que no conoce el agradecimiento. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo. Dejó mal a un señor que es grandioso, como Alejandro Fernández. Si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco”.

En octubre habló con Infobae México sobre sus planes, previo a acudir a su homenaje en los Premios Billboard 2020. Luis Fonsi, Pablo Alborán, Jesús Navarro y Joy cantaron sus canciones. “Estoy inmensamente satisfecho, muy halagado”, dijo.

El cantante contó al medio que estaba terminando una producción. “Me la paso trabajando como si no pasara nada. Estoy terminando un disco con un gran arreglista que se llama Manuel Ortiz; estoy en pleno apogeo de una producción de todo lo que tengo suelto, de todo lo que he compuesto porque no quiero que se quede desbalagado por allá y que nadie sepa dónde están. Quiero dejar todo en orden”.

Armando Manzanero fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México y, aunque criticó los ritmos de moda y sus letras, este año mostró más apertura a la música nueva. “Si el público acepta las cosas, no hay nada de qué hablar, porque cuando algo no gusta, pues lo desdeñan y no lo toman en cuenta; pero si lo aceptan, si lo compran, si tiene 23, 25 o 30 millones de seguidores de las benditas redes sociales, pues quiere decir que está bien y está bien quien lo consume. Lo único que tenemos que hacer los compositores mexicanos como Carlos Macías, como Leonel García, como Rubén Fuentes, es hacer música bonita, es con lo único que podemos estar presentes”.

En Twitter

Alejandro Sanz

Nos enseñaste a adorar de la manera más bella. Gracias por tu vida, amigo, y por tu música. Descansa en paz, no te olvidaremos.

Joy Huerta

Siempre nos harás falta, querido maestro. Hoy la música está de luto, y nuestros corazones están rotos. Descansa en paz querido maestro.

Gian Marco Zignago

Hasta siempre, maestro. Sus conversaciones y enseñanzas quedarán eternamente en mi corazón.

Paulina Rubio

De lo más grande de México y el mundo. Descansa en paz, maestro Manzanero (compuso ‘Tal vez, quizá’). Nos duele mucho su partida. Qué bendecidos somos de tener su música.

Raphael

Adoro la noche en que nos conocimos... Maestro Armando Manzanero. Te llevas mi admiración y respeto.