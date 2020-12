Angelique Boyer revela que regresaría a la música si Maluma le pide un dueto

Angelique Boyer ganó fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas como Teresa, Tres veces Ana, Lo que la vida me robó o Rebelde, proyecto que compartió con los integrantes de RBD, grupo que recientemente brindó un concierto virtual.

Sin embargo, muy pocos saben que la pareja de Sebastián Rulli inició en el mundo del espectáculo con el grupo musical de Rabanitos Verdes.

Con un pasado musical y el reencuentro de sus colegas Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni, Angelique Boyer fue consultada sobre la posibilidad de retomar su carrera como cantante.

La actriz de 32 años dijo a Infobae que le encanta la idea de estar sobre un escenario, pero no lo ve factible, a menos que el mismo Maluma le pida hacer una canción juntos.

“Amo el escenario, amo bailar, el show, el espectáculo es genial, pero no, lo veo muy raro, a menos que Maluma me pida que hagamos un dueto o algo así, pero si no, no, va a ser difícil”, comentó.

Sobre el reencuentro de RBD, Angelique Boyer se mostró muy feliz por el show, pero lamentó las ausencias de Alonso Herrera y Dulce María.

“Son recuerdos muy lindos, la verdad es que me da tantísimo gusto que estén reunidos, lástima que no estén completos, pero las razones son muy importantes, tanto Dulce con su embarazo y su bebé, como ‘Poncho’ con la nueva serie que va a ser y también su bebé, me enteré ayer, qué sorpresa, ¿verdad? Qué bonito vernos así, creciendo y a ellos me tan exitosos me llena el corazón de alegría”, señaló.

