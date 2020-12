Mario Irivarren y Vania Bludau se muestran temerarios en escena con serpiente

Superaron sus medios. Durante su estadía en Miami, Mario Irivarren y Vania Bludau pasaron un tenso momento al cargar una serpiente de gran tamaño.

A través de sus historias de Instagram, los enamorados compartieron la temeraria escena. “Lo acepto… soy un cobarde”, escribió el chico reality en el clip.

“Déjame filmar esto, ya, amor respira”, se le escucha decir a la excompetidora de Esto es guerra.

Como se recuerda, la pareja se reencontró en tierras norteamericanas para pasar juntos las fiestas navideñas. Allí, protagonizaron un tierno abrazo en el aeropuerto de la ciudad.

Ambos piensan celebrar en compañía la llegada del nuevo año. Vania radica en Estados Unidos, mientras que Mario disfruta sus vacaciones tras una tensa temporada en el programa de América TV.

Madre de Mario elogia a Vania

A inicios de diciembre, Mario Irivarren y Vania Bludau oficializaron su relación. Tras el anuncio, recibieron las felicitaciones de muchos amigos.

En una de las ediciones de Estás en todas, la madre del integrante de Esto es guerra fue entrevistada para hablar de la relación de su hijo con la influencer.

“Estoy contenta con Vania, no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, pero sí he conversado con ella y es una chica emprendedora y trabajadora”, expresó doña Marcela en el programa de Natalie Vértiz.

“Es una chica que siempre está luchando por salir adelante. En esa parte Vania y Mario se complementan, es difícil encontrar una persona que te complemente en estos temas”, añadió.

