Famosos que se reinventaron durante la pandemia por la COVID-19

La pandemia del coronavirus ha desencadenado una crisis económica que afectó a la mayoría de peruanos, ya que muchos rubros se paralizaron como parte de las medidas para frenar la propagación de la enfermedad.

Entre ellos, el sector del entretenimiento fue uno de los más golpeados porque tuvieron que suspender sus actividades durante varios meses. Ante ello, muchos artistas y personajes de la farándula local se vieron obligados a reinventarse para mantener un sustento económico.

Christian Domínguez inaugura local de chifa

Christian Domínguez se lanzó como empresario e incursionó en el negocio de la comida. Hace unos meses, el cantante presentó oficialmente su chifa Tusan Wok, el cual ya tiene dos locales ubicados en San Borja y San Miguel.

“La gente debe comprender que ningún trabajo avergüenza, mucho menos en la situación que atravesamos con la pandemia en el país. Cuando inauguré mi chifa prometí que yo mismo iba a llevar el delivery a las casas y lo estoy haciendo”, expresó en una entrevista con el programa En boca de todos, en el cual comentó que este emprendimiento lo hizo junto a un excompañero de la Joven Sensación.

Erick Elera incursiona en el negocio de la comida rápida

Erick Elera sorprendió con su nuevo emprendimiento al abrirse paso en el negocio de la comida rápida. Debido a la crisis por la pandemia, el actor tuvo que incursionar en otra faceta para no afectar su economía.

El intérprete se enlazó con En boca de todos para presentar su restaurante Riquichi Burger, en donde, según comentó, las hamburguesas están disponibles desde los 15 soles. Asimismo, indicó que este local está ubicado en Chorrillos y también cuenta con servicio de delivery para quienes quieren disfrutar en la comodidad de su hogar.

Janet Barboza apuesta por la venta de naranjas

En medio de la crisis por la pandemia, Janet Barboza y su pareja Miguel Bayona decidieron apostar por la venta de naranjas por delivery.

“Antes tenía 15 salones de belleza, estaba con mis eventos, hacía mil cositas, me generaba mis ingresos, pero si, de pronto, eso se acaba, (pensó) no me tengo que deprimir, tengo que seguir adelante y así emprendí este negocio. Hoy más que nunca las familias nos unimos, trabajamos juntos”, expresó la popular ‘Rulitos’ bastante emocionada por su nueva faceta.

Jonathan Maicelo incursiona en el negocio de la desinfección

Al verse afectado por la pandemia, Jonathan Maicelo decidió reinventarse en una nueva faceta e incursionó en el negocio de la desinfección.

“La calle está bien dura el día de hoy, en estos momentos tan críticos, pero ¿sabes qué? Uno busca reinventarse, así que Maicelo desinfecta”, comentó el campeón nacional de box en Magaly TV, la firme.

Jean Paul Santa María se une a la venta por delivery

Jean Paul Santa María fue despedido de la Orquesta Candela en plena pandemia por la COVID-19. Sin embargo, el cantante buscó nuevas opciones como la venta de mascarillas y, poco después, incursionó en la venta de frutas y verduras por delivery.

Al incorporarse a nuevos rubros, el cantante pudo continuar llevando alimento a su familia, ya que tiene tres hijos que cuidar.

Paula Arias apuesta por la venta por delivery y la publicidad

Debido a la cancelación de eventos, el rubro artístico se vio duramente afectado. Por ello, Paula Arias tuvo que reinventarse e incursionar en otros negocios.

“En lo económico, no me quedó más que adaptarme. Ahora estoy haciendo otros proyectos como deliverys de comida, alguna publicidad, recomendando marcas, y así estoy sobreviviendo porque yo no quiero dejarme caer. Estoy haciendo un poco de todo para poder seguir trabajando por la música, por mi familia, por todos los años de trayectoria. Seguimos en la lucha”, indicó para El Popular.

Junior Silva inaugura brasería en San Luis

Junior Silva sorprendió a todos sus seguidores al presentar su nuevo emprendimiento. El actor incursionó en el rubro culinario y presentó a Shoppo, un restaurante de tipo brasería que se ubica en el distrito de San Luis.

“Tengo muchos nervios, pero sé que vale la pena. Hoy me sumo a todos los peruanos emprendedores y les presento a Shoppo, una brasería que nació con mucho cariño”, expuso Junior Silva en Instagram.

“Agradezco a Dios y a la vida de poder empezar un emprendimiento que sé que va a ser de su agrado... Y ya sabes, si quieres el mejor pollo, una chicha espectacular y otros platos buenazos, pídelos al whatsapp de martes a domingo desde las 11 a. m. con todos los protocolos de salubridad. Pase casero y deguste este rico pollito”, indicó.

Karla Tarazona incursionó en la desinfección de autos

Karla Tarazona durante los meses de cuarentena, decidió reinventarse e incursionar en el negocio de la desinfección de autos.

“Hay que dar gracias a Dios que hay chamba. En estos tiempos de pandemia no hay justificación para no trabajar”, declaró para Magaly TV, la firme la conductora radial.

Violeta Isfel se reinventa y vende hamburguesas

La actriz de Televisa, Violeta Isfel, decidió buscar un nuevo emprendimiento, debido a la pandemia por el coronavirus.

La artista no se quedó de brazos cruzados y montó un negocio de hamburguesas, el cual le ayudó a sobrevivir durante la cuarentena.

“Obviamente nos cerraron todo, y en casa comenzamos a hacer hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo. Yo vivo en Hidalgo y ha sido una experiencia increíble, lo disfruto mucho. No sabía que me gustaba tanto cocinar para otras personas, yo solo cocinaba para mí familia y ahora lo hago así”, dijo la famosa intérprete en una entrevista para el programa de radio Fórmula espectacular

