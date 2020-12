William Levy deja nostálgico mensaje al pasar Navidad lejos de su familia

William Levy se mostró conmovido en redes sociales al reflexionar sobre las fiestas navideñas del 2020, las cuales pasó distanciado de su familia debido a que se encuentra grabando una telenovela en Colombia.

El actor de origen cubano lamentó no haber contado con la compañía de sus seres queridos durante las festividades del fin de año, pero aseguró sentirse aliviado por no estar solo.

“Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño”, escribió en Instagram.

Del mismo modo, William Levy agradeció por el bienestar de sus allegados y por el apoyo de sus millones de seguidores.

“Me siento afortunado de tener la familia que tengo, los amigos que tengo. De poder festejar un día tan especial en un año como este, de poder encontrarme bien de salud y a la misma vez poder hacer lo que amo. Gracias a todos ustedes, que desde tantas partes del mundo me brindan tanto cariño”, añadió.

El famoso artista de 40 años llegó a Colombia semanas atrás para las grabaciones de la nueva versión de Café con aroma de mujer, producción de Telemundo que contará también con la participación de Carmen Villalobos.

Recientemente, William Levy y su familia atravesaron un difícil momento debido a que su hijo mayor sufrió un accidente mientras se transportaba en un carro de golf junto a compañeros de su equipo de baseball.

