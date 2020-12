Angie Arizaga sobre Jota Benz: “Hay una linda relación”

Angie Arizaga fue entrevistada en el programa Estás en todas y desveló cómo va su relación con Jota Benz, con quien viene saliendo desde hace algunas semanas. La popular chica reality también se refirió al peligro de su permanencia en el programa Esto es guerra debido a problemas de salud.

La influencer contó que había iniciado un acercamiento con el cantante urbano antes de la pandemia, no obstante, la cuarentena y el aislamiento social obligatorio los alejó hasta desgastar el contacto.

“Yo me enfoco en el trabajo, pero sin querer queriendo, si en algún momento se intentó algo con Jota, allí había quedado, pero el hombre hizo sus méritos”, comentó.

La modelo admitió que Jota Benz “es un buen chico” porque “supo aguantar su carácter”. “Hay una linda relación, una linda química, seguimos saliendo. Pero creen que porque salí al día siguiente ya me ven hasta con hijo o embarazada (risas). Me preguntaron si quería ser mamá y sí lo tengo proyectado, pero más adelante”, precisó.

Angie Arizaga aseguró que si bien ella y su compañero de reality son figuras públicas, también le gustaría guardar un poco de privacidad pero “tampoco se esconde”. “Si me van a ver en la calle mientras camino con él, si me ven conversando es normal porque estamos saliendo. No me voy a esconder, si me ven, me ven. Mi frase es lento pero seguro para mi vida y el amor”, señaló.

Por otro lado, la integrante de los ‘guerreros’ puso en duda su permanencia en el espacio de América TV, pues su médico le ha recomendado no hacer ningún esfuerzo físico por lo menos en seis meses, para que pueda recuperarse de sus hernias lumbares.

