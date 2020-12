Magaly Medina se reencuentra con sus padres en Navidad

Magaly Medina pasó la noche de Navidad con las personas que más quiere. La presentadora de ATV se mostró muy activa desde sus historias de Instagram donde mostró todos los preparativos para la celebración.

En un inicio, la comunicadora compartió videos de cómo estaba preparando el tradicional pavo, receta que el año pasado causó controversia porque muchos usuarios se quejaron que malograron sus cenas por seguir la receta de Medina.

“Si compro un pavo que no estaba en buen estado ni el mejor de los aderezos podía haber cambiado el sabor. Año tras año preparo mi pavo y me queda exquisito”, así se defendió Magaly en Twitter de los ataques por su tutorial.

No obstante, en otra parte de la publicación, Magaly Medina se mostró junto a sus padres. Esto llamó la atención, ya que, en principio, la misma conductora de televisión aseguró que no pasaría las fiestas navideñas con sus familiares.

“Estamos castigados en Navidad y Año Nuevo. Yo tengo a mis padres, a mi suegra, familia mayores a los que casi no he visto. Tengo a un padre que está enfermo, pero no podré pasar la navidad con él porque el Gobierno dice que no puedo”, comentó Medina en aquella oportunidad.

Asimismo, en las historias de Magaly Media también apareció el notario Alfredo Zambrano, con quien la presentadora lleva cuatro años de casada.

“Hoy se cumplen 4 años desde que nos dijimos ‘Sí, acepto’ y cada día que pasa estoy más convencida de que eres el amor de mi vida. ¡Feliz aniversario! Que sean muchos años más llenos de risas y de complicidad. Te amo”, escribió Medina el pasado 9 de diciembre en sus redes.

