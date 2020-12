Katy Jara pasó duros momentos para llegar a Trujillo por paro agrario

Katy Jara y su esposo decidieron viajar a Trujillo para pasar una Navidad diferente al lado de su familia. Sin embargo, no contaron con que iban a vivir momentos difíciles en la carretera por el paro agrario.

En sus redes sociales, la conductora de TV reveló que tuvieron que tomar rutas alternas para poder llegar a su destino, y que todo el camino se encomendó en oraciones a Dios por la situación que les toco vivir debido a las manifestaciones.

“Ayer camino de Lima a Trujillo, junto a mi esposo, escuchamos la lamentable noticia de un carro que cayó a una canaleta y producto de ese accidente, fallecieron 2 personas”, contó Katy Jara.

“Vivimos épocas difíciles, yo misma no sabía si iba a lograr cruzar a Trujillo, pero no perdía la esperanza de poder reencontrarme con mi hija y mi familia, a la vez Marvin quería pasar en Piura con su familia y sus pequeños”, agregó.

Asimismo, tras esta travesía, la artista contó que lograron llegar a su destino tomando diferentes rutas. “Con la bendición de Dios, logramos pasar, tomando varias rutas alternas, momentos muy tensos”, dijo.

“Los nervios me invadían, lloraba, solo depositaba mi fe en Dios y oraba para que nada nos pase, pues habían varios manifestantes con palos, que no permitían el ingreso. Afortunadamente, no nos pasó nada, pero si hubieron otros vehículos que fueron atacados”, añadió.

Finalmente, Katy Jara pidió una solución para acabar con este conflicto. “Nos dio mucha tristeza porque en algún momento se formó un escuadrón de autos como de 7 vehículos y no todos lograron pasar. Solo espero que nuestro país, pueda encontrar la viabilidad y puedan resolverse sus problemas”, precisó.

